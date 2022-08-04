Renversez vos papilles avec la tarte tatin aux pêches, le dessert parfait pour l'été !

Fruitée, fondante, gourmande… Cette tarte tatin aux pêches va vraiment vous donner la pêche cet été !
On revisite aujourd'hui la traditionnelle tarte tatin avec cette recette estivale aux pêches ! Idéale pour finir le repas sur une touche sucrée, la tarte tatin aux pêches va vraiment vous faire tourner la tête (et les papilles…). À accompagner d'une boule de glace vanille, ou à la pêche pour encore plus de fraîcheur, et d'un thé glacé aux pêches très rafraîchissant, ce dessert va devenir votre nouvel indispensable cet été ! La tarte tatin, on peut même la décliner en version sucrée salée avec cette recette aux oignons rouges, vous n'y résisterez pas…
Recette Tarte tatin aux pêches
Ingrédients
- 8 pêche
- 100 g de beurre
- 75 g de sucre
- 1 pâte brisée
Préparation
1
Peler, retirer les noyaux et couper les pêches en quartiers.
2
Dans une grande poêle, faire fondre le beurre et déposer les morceaux de pêches. Saupoudrer de sucre et laisser caraméliser sur toutes les faces pendant 10 minutes environ.
3
Débarrasser les pêches caramélisées dans un moule à tarte (ou un moule à manqué) en formant une rosace. Penser à bien les serrer entre elles.
4
Dérouler la pâte brisée par-dessus et rentrer les bords dans le moule. Enfourner 20 à 30 minutes à 180°C pour que la pâte soit bien dorée.
5
Sortir du four et démouler la tarte tatin aux pêches en la retournant dans une grande assiette ou un plat de présentation. Déguster tiède ou froid !