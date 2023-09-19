La terrine de saumon, une entrée fraîche et gourmande à servir de toute urgence pour un repas réussi !

Avec sa texture de «flan», la terrine de saumon est très simple à réaliser et régalera les papilles de vos invités !
Pour un dîner de fête (ou pas), osez la terrine de saumon ! Ce mets raffiné est très facile à faire chez vous et ne vous demandera pas de passer des heures en cuisine. On la prépare avec des pavés de saumon frais et du saumon fumé pour encore plus de gourmandise à la dégustation ! Pour la cuisson, on utilise la technique du bain-marie afin d'obtenir un résultat très moelleux. À servir avec de la salade en entrée ou à proposer à l'apéritif, on vous garantit que les papilles de vos invités s'en souviendront ! Vous pouvez varier les plaisirs avec cette recette originale et gourmande de terrine de crabe.
Recette Terrine de saumon facile
Ingrédients
- 500 g de filets de saumon (sans la peau)
- 4 tranches de saumon fumé
- 2 oeufs
- 300 ml de crème fraîche épaisse
- 1 bouquet de ciboulette
- sel, poivre
Préparation
1
Faire blanchir les pavés de saumon dans un grand volume d'eau bouillante salée.
2
Émincer les tranches de saumon fumé en morceaux et réserver.
3
Battre les oeufs avec la crème fraîche épaisse. Ajouter la ciboulette ciselée finement, les morceaux de saumon fumé et les pavés de saumon refroidis et émiettés.
4
Saler, poivrer puis verser dans un moule à cake recouvert de papier sulfurisé.
5
Déposer le moule dans un grand plat et verser de l'eau autour pour une cuisson au bain-marie.
6
Enfourner à 180°C pendant 45 minutes. À la mi-cuisson, placer une feuille de papier aluminium sur le moule pour qu'il ne "grille" pas trop.
7
Sortir et laisser refroidir avant de démouler. Réserver au frais jusqu'à la dégustation.