Servez une originale verrine de mousse de saumon pour un apéritif express et gourmand !

Réalisez ces verrines à la mousse de saumon en moins de 5 minutes ! C'est super gourmand pour l'apéritif et on vous garantit que vos convives vont se régaler.
À servir avec des gressins, des petits toasts grillés ou bien à déguster à la petite cuillère, cette verrine de mousse de saumon est un vrai délice ! Elle se prépare à la vitesse de l'éclair et avec très peu d'ingrédients, c'est parfait pour un apéro improvisé. Vous pouvez même ajouter un peu de guacamole dans vos verrines pour encore plus de gourmandise. Le mélange de saveurs fonctionne à merveille ! Si vous êtes amateurs de ce style de recettes faciles et rapides, on vous conseille de reproduire ces mousses apéritives : thon, tomates séchées, olives, mortadelle… Il y en a pour tous les goûts !
Recette Verrine de mousse de saumon
Ingrédients
- 200 g de saumon fumé
- 150 ml de crème fraîche épaisse
- 2 citrons
- 1 c. à soupe de aneth ciselé
- poivre
- 1 c. à soupe de oeufs de saumon
Préparation
1
Couper le saumon grossièrement et le déposer dans le bol d'un mixeur. Ajouter la crème fraîche et mixer par à-coups jusqu'à l'obtention d'une mousse homogène.
2
Arroser avec le jus d'un citron et poivrer. Ajouter l'aneth ciselé puis bien mélanger. Verser dans des verrines individuelles et réserver au frais jusqu'au moment de servir.
3
Décorer avec un peu d'oeufs de saumon et une rondelle de citron. Proposer les verrines de saumon avec des gressins par exemple !