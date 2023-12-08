Revisitez le tian de légumes en version hivernale avec cette recette trop gourmande et facile à faire

Pour faire le plein de légumes cet hiver, dégustez ce délicieux tian aux légumes. En cuisine pour une recette facile à réaliser !
Parce qu'on manque parfois d'inspiration pour cuisiner les légumes en hiver, on vous propose une idée gourmande et facile à faire : le tian aux légumes d'hiver ! Ce plat traditionnellement préparé l'été peut tout à fait se revisiter en version hivernale avec des carottes, navets, pommes de terre et oignons. On ajoute un peu de jambon et de mozzarella pour plus de gourmandise et le tour est joué ! N'hésitez pas à varier les plaisirs avec d'autres légumes tels que les courges, c'est délicieux.
Recette Tian aux légumes d'hiver
Ingrédients
- 4 navets
- 4 pommes de terre
- 4 carottes
- 4 oignons
- 12 tranches de jambon
- 130 ml de bouillon de légumes
- 2 c. à soupe de miel
- 1 boule de mozzarella
- sel, poivre
- 1 gousse d'ail
Préparation
1
Laver et peler les légumes. Les détailler en fines rondelles à l'aide d'une mandoline.
2
Frotter le plat à gratin avec une gousse d'ail. Disposer les légumes à la verticale en les intercalant avec des tranches de jambon. Bien serrer les légumes pour les faire tenir.
3
Mélanger le bouillon avec le miel et verser sur les légumes. Saler, poivrer et disposer des tranches de mozzarella.
4
Enfourner 45 minutes à 160°C. Servir aussitôt !