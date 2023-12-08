Revisitez le tian de légumes en version hivernale avec cette recette trop gourmande et facile à faire

Par Célia Papaïx ·

Tian aux légumes d'hiver

Pour faire le plein de légumes cet hiver, dégustez ce délicieux tian aux légumes. En cuisine pour une recette facile à réaliser !

Parce qu'on manque parfois d'inspiration pour cuisiner les légumes en hiver, on vous propose une idée gourmande et facile à faire : le tian aux légumes d'hiver ! Ce plat traditionnellement préparé l'été peut tout à fait se revisiter en version hivernale avec des carottes, navets, pommes de terre et oignons. On ajoute un peu de jambon et de mozzarella pour plus de gourmandise et le tour est joué ! N'hésitez pas à varier les plaisirs avec d'autres légumes tels que les courges, c'est délicieux.

Recette Tian aux légumes d'hiver

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 navets
  • 4 pommes de terre
  • 4 carottes
  • 4 oignons
  • 12 tranches de jambon
  • 130 ml de bouillon de légumes
  • 2 c. à soupe de miel
  • 1 boule de mozzarella
  • sel, poivre
  • 1 gousse d'ail

Préparation

1
Laver et peler les légumes. Les détailler en fines rondelles à l'aide d'une mandoline.
2
Frotter le plat à gratin avec une gousse d'ail. Disposer les légumes à la verticale en les intercalant avec des tranches de jambon. Bien serrer les légumes pour les faire tenir.
3
Mélanger le bouillon avec le miel et verser sur les légumes. Saler, poivrer et disposer des tranches de mozzarella.
4
Enfourner 45 minutes à 160°C. Servir aussitôt !
LégumesHiverGratinVégétarienFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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