Idée de repas facile et gourmand : le tian de légumes, un plat familial qui sent bon le soleil !

Le tian de légumes à la provençale est vraiment super simple à préparer ! Vous allez faire le plein de légumes avec cette recette traditionnelle.
Vous cherchez une recette pour accompagner un barbecue ou pour un repas de famille ? Misez sur le tian de légumes ! Cette spécialité provençale sent bon le soleil et c'est hyper facile à refaire chez vous. Visuellement, le tian de légumes fait toujours son petit effet avec tous ces légumes bien rangés. Courgettes, aubergines, tomates, oignons, ail, laurier, thym, romarin… Il y a tellement de parfums gourmands dans ce plat issu de la cuisine provençale. On arrose généreusement d'huile d'olive pour encore plus de saveurs. Un petit tour au four pour une cuisson très fondante. Vous verrez, cette recette traditionnelle est un jeu d'enfant !
Ingrédients
- 2 aubergines
- 1 c. à soupe de gros sel
- 4 tomates
- 2 courgettes vertes
- 2 courgettes jaunes
- 1 poivron jaune
- 1 oignon
- 4 gousses d'ail
- 1/2 bouquet de persil
- 2 Feuilles de laurier
- 1 branche de thym
- 1 branche de romarin
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
- Quelques feuilles de basilic frais
Préparation
1
Laver les aubergines et les tailler en rondelles. Les déposer dans un plat et recouvrir de gros sel pour les faire dégorger pendant 20 minutes.
2
Laver les autres légumes et les tailler en rondelles. Pour le poivron, le vider et le détailler en lanières. Éplucher l'oignon et le couper en rondelles.
3
Rincer les aubergines, les essuyer et les arroser avec un peu d'huile d'olive.
4
Frotter un plat à gratin avec une gousse d'ail. Peler les autres et les couper en 4 puis les répartir dans le plat et arroser d'huile d'olive.
5
Disposer les rondelles de légumes en les alternant et en réalisant des couches bien serrées. Arroser encore d'huile d'olive.
6
Saupoudrer de persil ciselé, de thym et de romarin puis assaisonner de sel et poivre. Ajouter les feuilles de laurier avant d'enfourner 1 heure à 180°C.
7
Les légumes doivent être bien fondants. Servir le tian de légumes chaud avec quelques feuilles de basilic !