Pour une entrée gourmande réussie, découvrez les tomates façon oeuf cocotte

Une recette qui va avoir la cote auprès de vos papilles, ça c'est garanti.
Super simple à refaire chez vous, ces tomates façon œuf cocotte sont tout simplement délicieuses ! On adorait déjà la version avocat cocotte, alors cette recette de tomates sera forcément une réussite. Pour d'autres envies d'entrées estivales à base de tomate, on vous propose les tomates farcies au crabe et au fromage frais ! Avec de la salade, c'est l'idée parfaite pour un repas vite fait bien fait. On vous promet que vous allez rougir de gourmandise !
Recette Tomates façon oeuf cocotte
Ingrédients
- 4 tomates
- 4 c. à soupe de thon en boîte
- 1 gousse d'ail
- 1/2 oignons
- 50 cl de crème fraîche épaisse
- paprika (à convenance)
- 4 oeufs
- sel, poivre
- huile d'olive
- ciboulette
Préparation
1
Laver les tomates et couper le chapeau. Les évider à l'aide d'une cuillère en veillant à ne pas les percer. Réserver la pulpe dans un bol.
2
Déposer les tomates dans un plat allant au four, les saler légèrement et les huiler avec un pinceau.
3
Dans le bol avec la pulpe de tomate, ajouter le thon, l'ail haché, l'oignon émincé finement, la crème fraîche et bien mélanger. Assaisonner de paprika, de sel et de poivre. Verser la préparation dans les tomates.
4
Casser un oeuf dans chaque tomate sans les percer. Saler, poivrer et verser 1 à 2 cm d'eau dans le plat avant d'enfourner environ 15 minutes à 180°C.
5
Servir avec un peu de ciboulette ciselée par dessus par exemple !
L'astuce du chef
Remplacer la crème fraîche par une version allégée pour une recette healthy !