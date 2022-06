Et si on se faisait une quiche au crabe gourmande pour ce soir ?

La quiche au crabe ne demande pas de passer des heures en cuisine et en plus, c'est vraiment délicieux pour un dîner vite fait bien fait !

Très facile à faire et délicieusement gourmande, on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt ! La chair délicatement parfumée du crabe va combler vos papilles, tout comme ces acras de crabe au lait de coco, on est complètement addict… N'hésitez pas à proposer à vos invités des wraps au crabe, c'est frais et c'est gourmand ! Mais aujourd'hui, on prépare une quiche au crabe rapide pour le dîner. Même les quiches en cuisine sauront refaire cette recette de quiche au crabe !