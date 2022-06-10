Et si on se faisait une quiche au crabe gourmande pour ce soir ?

La quiche au crabe ne demande pas de passer des heures en cuisine et en plus, c'est vraiment délicieux pour un dîner vite fait bien fait !
Très facile à faire et délicieusement gourmande, on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt ! La chair délicatement parfumée du crabe va combler vos papilles, tout comme ces acras de crabe au lait de coco, on est complètement addict… N'hésitez pas à proposer à vos invités des wraps au crabe, c'est frais et c'est gourmand ! Mais aujourd'hui, on prépare une quiche au crabe rapide pour le dîner. Même les quiches en cuisine sauront refaire cette recette de quiche au crabe !
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 3 oeufs
- 300 ml de crème fraîche liquide
- 400 g de chair de crabe
- 1 c. à soupe de herbes au choix (ciboulette, aneth, coriandre...)
- sel, poivre
Préparation
1
Dérouler la pâte brisée et la déposer dans un moule à tarte. Piquer le fond à la fourchette.
2
Battre les oeufs en omelette et verser la crème liquide. Ajouter la chair de crabe émiettée, les herbes ciselées, le sel et le poivre puis bien mélanger.
3
Verser cette préparation sur la pâte brisée et enfourner 40 minutes environ à 180°C. La quiche au crabe doit être bien dorée.
4
Déguster tiède ou froid avec une salade verte.