Et si on se faisait une quiche au crabe gourmande pour ce soir ?

Par Célia Papaïx ·

Quiche au crabe

La quiche au crabe ne demande pas de passer des heures en cuisine et en plus, c'est vraiment délicieux pour un dîner vite fait bien fait !

Très facile à faire et délicieusement gourmande, on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt ! La chair délicatement parfumée du crabe va combler vos papilles, tout comme ces acras de crabe au lait de coco, on est complètement addict… N'hésitez pas à proposer à vos invités des wraps au crabe, c'est frais et c'est gourmand ! Mais aujourd'hui, on prépare une quiche au crabe rapide pour le dîner. Même les quiches en cuisine sauront refaire cette recette de quiche au crabe !

Recette Quiche au crabe

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte brisée
  • 3 oeufs
  • 300 ml de crème fraîche liquide
  • 400 g de chair de crabe
  • 1 c. à soupe de herbes au choix (ciboulette, aneth, coriandre...)
  • sel, poivre

Préparation

1
Dérouler la pâte brisée et la déposer dans un moule à tarte. Piquer le fond à la fourchette.
2
Battre les oeufs en omelette et verser la crème liquide. Ajouter la chair de crabe émiettée, les herbes ciselées, le sel et le poivre puis bien mélanger.
3
Verser cette préparation sur la pâte brisée et enfourner 40 minutes environ à 180°C. La quiche au crabe doit être bien dorée.
4
Déguster tiède ou froid avec une salade verte.
Quiche
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Galettes de crabe
Galettes de crabe
Crabe farci
Crabe farci
Terrine de crabe
Terrine de crabe
Salade de crabe aux légumes frais
Salade de crabe aux légumes frais
Burger King transforme ses restaurants en «Crabe Croustillant» comme dans Bob l'éponge !
Burger King transforme ses restaurants en «Crabe Croustillant» comme dans Bob l'éponge !
Quiche au thon
Quiche au thon
Tiramisu salé au crabe et à l'avocat
Tiramisu salé au crabe et à l'avocat
Acras de crabe
Acras de crabe
Croque-monsieur au crabe
Croque-monsieur au crabe
Pokebowl au crabe et à l'avocat
Pokebowl au crabe et à l'avocat