Wraps au saumon fumé, avocat et concombre : le repas healthy rapide pour un été frais et savoureux

Par Célia Papaïx ·

Wraps de saumon fumé à l'avocat et concombre

Ces wraps de saumon fumé à l'avocat et concombre sont le repas léger parfait pour les déjeuners d'été ! Frais et savoureux, ils allient la richesse aromatique du saumon fumé à la douceur crémeuse de l'avocat et au croquant rafraîchissant du concombre. Cette recette rapide se prépare en 15 minutes, promis, et constitue un repas équilibré riche en oméga-3. Ces petits wraps sont idéals pour les pique-niques, vos lunch box pour le travail (car très faciles à transporter) ou pour un dîner léger. Vous pourrez les personnaliser selon vos envies : tomates, thon, crudités, œufs... Petite astuce pour qu'ils tiennent bien : emballez les wraps de film alimentaire et placez-les au frais pendant 30 minutes avant de les couper, c'est magique. À vous de jouer, faites-vous plaisir !

Recette Wraps de saumon fumé à l'avocat et concombre

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 tortillas de blé ou galettes de sarrasin
  • 200 g de saumon fumé
  • 2 avocats bien mûrs
  • 1 concombre
  • 150 g de fromage frais à tartiner
  • 2 c. à soupe de aneth ciselé
  • 1 citron
  • 100 g de roquette
  • poivre

Préparation

1
Écraser la chair des avocats avec une fourchettes et arroser aussitôt d'un demi-jus de citron. Poivrer et goûter pour rectifier l'assaisonnement si besoin.
2
Laver le concombre et le tailler en fines rondelles ou en bâtonnets.
3
Mélanger le fromage frais avec le reste de jus de citron et l'aneth ciselé.
4
Réchauffer les tortillas quelques secondes au micro-ondes pour les assouplir.
5
Étaler une couche de fromage frais à l'aneth puis ajouter la purée d'avocat, du concombre, de la roquette et du saumon fumé.
6
Replier le wrap et le rouler délicatement. Couper en biais pour une jolie présentation !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Facile Rapide
Plus de recettes
Croque au concombre et au saumon fumé de Norvège !
Croque au concombre et au saumon fumé de Norvège !
Sandwich avocat et saumon fumé
Sandwich avocat et saumon fumé
Sushi cups à l'avocat, au saumon et au concombre
Sushi cups à l'avocat, au saumon et au concombre
Wraps au saumon et guacamole
Wraps au saumon et guacamole
Burger concombre, avocat et œufs brouillés
Burger concombre, avocat et œufs brouillés
Avocat surprise au lard fumé et à l'oeuf
Avocat surprise au lard fumé et à l'oeuf
Wraps de saumon fumé à l'avocat et concombre
Wraps de saumon fumé à l'avocat et concombre
Wraps saumon, concombre, fromage frais
Wraps saumon, concombre, fromage frais
Club sandwich au saumon fumé, concombre et aux olives
Club sandwich au saumon fumé, concombre et aux olives
Tartine au saumon fumé et à l'avocat
Tartine au saumon fumé et à l'avocat