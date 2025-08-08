Wraps au saumon fumé, avocat et concombre : le repas healthy rapide pour un été frais et savoureux

Ces wraps de saumon fumé à l'avocat et concombre sont le repas léger parfait pour les déjeuners d'été ! Frais et savoureux, ils allient la richesse aromatique du saumon fumé à la douceur crémeuse de l'avocat et au croquant rafraîchissant du concombre. Cette recette rapide se prépare en 15 minutes, promis, et constitue un repas équilibré riche en oméga-3. Ces petits wraps sont idéals pour les pique-niques, vos lunch box pour le travail (car très faciles à transporter) ou pour un dîner léger. Vous pourrez les personnaliser selon vos envies : tomates, thon, crudités, œufs... Petite astuce pour qu'ils tiennent bien : emballez les wraps de film alimentaire et placez-les au frais pendant 30 minutes avant de les couper, c'est magique. À vous de jouer, faites-vous plaisir !
Recette Wraps de saumon fumé à l'avocat et concombre
Ingrédients
- 4 tortillas de blé ou galettes de sarrasin
- 200 g de saumon fumé
- 2 avocats bien mûrs
- 1 concombre
- 150 g de fromage frais à tartiner
- 2 c. à soupe de aneth ciselé
- 1 citron
- 100 g de roquette
- poivre
Préparation
1
Écraser la chair des avocats avec une fourchettes et arroser aussitôt d'un demi-jus de citron. Poivrer et goûter pour rectifier l'assaisonnement si besoin.
2
Laver le concombre et le tailler en fines rondelles ou en bâtonnets.
3
Mélanger le fromage frais avec le reste de jus de citron et l'aneth ciselé.
4
Réchauffer les tortillas quelques secondes au micro-ondes pour les assouplir.
5
Étaler une couche de fromage frais à l'aneth puis ajouter la purée d'avocat, du concombre, de la roquette et du saumon fumé.
6
Replier le wrap et le rouler délicatement. Couper en biais pour une jolie présentation !