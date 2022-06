Top 40 des prénoms commençant par la lettre “p”

Vous allez devenir les parents d’un adorable petit garçon ou d’une petite fille, mais vous hésitez encore sur le prénom. Découvrez notre liste de prénoms commençant par la lettre “p”.

On le sait, choisir le prénom de son futur bébé peut parfois s’avérer être une vraie prise de tête pour les parents. Avec un peu de chance, la maman et le papa arrivent à se mettre facilement d’accord. Pour les plus malchanceux d’entre vous, pardon si vous vous reconnaissez dans cette catégorie, chaque parent peut avoir d’autres préférences, émettre un véto à chaque prénom proposé ou choisir des prénoms trop originaux.

Au moment de se mettre d’accord sur le prénom de la petite fille ou du petit garçon, plusieurs critères entrent en jeu : les parents veulent un prénom original, jeune, tendance, qui rende hommage à un membre de la famille, avec une certaine popularité ou encore avec une origine particulière (germanique, latine, biblique, etc.). Car oui, il est bon de garder en tête que la première chose qu'apprennent les enfants à écrire à l’école est leur prénom et leur nom de famille. Dites adieu aux prénoms composés longtemps donnés aux petites filles et aux petits garçons et bonjour aux prénoms “simples”.

Avis donc aux futurs parents ! Pour vous aider à choisir le prénom féminin ou masculin qui ira à merveille à votre bout de chou, suivez le guide. Des prénoms garçons aux prénoms filles trouvés dans le monde entier, des États-Unis à l’Italie en passant par l’Espagne ou le Portugal, il y en aura pour tous les goûts. Pour ce nouvel article, nous vous proposons des prénoms féminins et masculins commençant par la lettre “p” comme Pablo et Pierre pour les garçons ou Pauline et Pia pour les filles. On vous prévient, vous allez avoir de nombreux coups de cœur dans cette longue liste. Vous êtes prévenus ! Démarrons sans plus attendre notre tour d’horizon.

Choisir un prénom d’origine grecque commençant par "p"

Depuis de nombreuses décennies, les prénoms grecs se sont répandus en France. On le sait, la mythologie à une place très importante en Grèce. Seulement voilà, les prénoms grecs ne se limitent pas qu’aux seuls noms des divinités. Il existe une très large variété de prénoms hellènes. Si vous recherchez un prénom pour votre bébé original et qui sortira de l’ordinaire, misez sur un prénom grec.

- Féminin :

Paraskevi (dérivé du mot “préparation”)

Pénélope (femme d’Ulysse)

Perséphone (la déesse du monde souterrain et fille de Zeus)

Petra (signification : petit caillou)

Phaenna (une Grâce)

Philippa (dérivé de Philippe)

Pia (dérivé de Pie, variante de Pio)

Pietra (signification : petit caillou)

- Masculin :

Pacome (signification : pacifique)

Panayiotis (variantes possibles : Takis, Panos)

Petros (signification : petit caillou, variante possible : Pedro, Pierre, Pierot, Pierrot)

Philippe (dérivé de “hippos”, signification : cheval)

Pio (signification : pieux, dérivé de Pie)

Priam (le roi de Troie)

Choisir un prénom d’origine espagnole commençant par "p"

Parmi les autres prénoms qui ont la côte, on retrouve les prénoms espagnols. Avec leurs consonances méditerranéennes, ces prénoms vous feront voyager de l’autre côté des Pyrénées. Et très souvent, ces prénoms tirent leur origine du latin et font référence à dieu ou aux autres personnages clés des livres sacrés.

- Féminin :

Paloma

Pia

Pilar

- Masculin :

Pablo

Paco

Pan (origine basque)

Pau (variante catalane de Pablo)

Pedro

Votre bébé aura peut-être un prénom issu de cette sélection - © iStock

Choisir un prénom d’origine italienne commençant par "p"

Parmi les autres pays très plébiscités par les parents, on retrouve l’Italie. Avec leurs consonances méditerranéennes, les prénoms italiens sont synonymes de dolce vita et nous font voyager de l’autre côté des Alpes. Et très souvent, ces prénoms tirent leur origine du latin et font référence à dieu ou aux autres personnages clés des livres sacrés.

- Féminin :

Paola

Pia

Pietra

- Masculin :

Paolo

Pietro

Pio

Primo

Choisir un prénom anglo-saxon commençant par "p"

Après avoir connu un grand succès en France dans les années 80 et 90, grâce notamment aux séries télévisées, les prénoms anglo-saxons ont connu une période plutôt creuse avant de réapparaître en nombre dans les cours d’école. Depuis de nombreuses décennies, les noms en provenance des États-Unis plaisent aux futurs parents.

- Féminin :

Paris

Penny

Peony

Phoebe

- Masculin :

Patrick

Paul

Pete

Phoenix

Prince

Choisir un prénom rare commençant par "p"

Si les prénoms communs sont souvent donnés aux petites filles et aux petits garçons, les prénoms rares et originaux commencent à avoir de plus en plus la cote. Voici quelques idées qui pourraient vous séduire.

- Féminin :

Paprika

Poema

- Masculin :

Paol

Priscillien

Les prénoms pour enfant commençant par "p" sont nombreux - © iStock

Sélection bonus : un prénom pour un chien ou un chat

Si certains des prénoms précédemment indiqués peuvent être donnés à son futur chien ou chat, on peut également en trouver d’autres en fonction de s’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle. Voici une nouvelle liste bonus, idéale pour les compagnons à quatre pattes :

Pablo

Pacha

Paddy

Page

Paillettes

Pan

Pandore

Perle

Pia

Pika

Pilou

Pino

Pita

Pin

Plume

Prince

Une multitude de prénoms débutant par la lettre “p”

Comme vous venez de le voir, il existe un large choix de prénoms commençant par la lettre “P”. Tout dépend de l’origine que vous voulez choisir pour le prénom qui ira le mieux à votre futur enfant : grecque, espagnole, américaine ou encore italienne. Quoi qu’il en soit, le prénom choisi aura forcément une signification particulière à vos yeux.

Bien sûr, notre liste de prénoms proposés pour les filles et pour les garçons est exhaustive. Il en existe tellement que nous n’avons pas pu tous les répertorier. Mais au vu de cette longue liste, déjà bien fournie et qui vous montre la diversité dans la signification et l’origine de ces prénoms, nul doute que vous avez dû avoir un ou plusieurs coups de cœur. En plus des prénoms pour les petites filles et les petits garçons, on peut également en utiliser certains de ces différentes listes pour d’autres membres de la famille, à savoir son futur chien ou son futur chat.

À la rédaction, on a déjà nos prénoms coups de coeur selon si le bébé est un garçon ou une fille. Si c’est un garçon, on craque totalement pour Pablo et Paco. Si c’est une fille, on adore Pia et Phaenna. Et vous, quels sont vos prénoms favoris ?