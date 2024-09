L'horoscope du Mercredi 18 septembre : Passion torride pour les Sagittaire et les Poisson !

Découvrez votre HOROSCOPE du jour à l’aide du TAROTSCOPE.... Mêlant l’art de l’astrologie à celui du tarot, ce tirage spécial - signe par signe -vous révèlera tout de vos énergies au quotiden.

Bélier

Si hier vous jongliez ami(e)s Bélier, aujourd’hui quelle énergie ! Vous partez en conquête ! Vous avez la niaque, vous êtes déterminé(e) et rien ne vous arrête ! On vous reconnaît bien là ... Vous vous lancez fièrement et avec ambition : en route, en avant toute !

N’oubliez pas l’équilibre et tout devrait rouler pour vous !





Taureau

Aujourd’hui, la Lune vous accompagne ami(e)s Taureaux et ça tombe bien car justement c’est aujourd’hui la Pleine Lune ! Intuition, Réceptivité, vous pouvez être bien connecté(e) …! Soyez à l’écoute de vos profondeurs sans tomber dans l’illusion de la peur …. Car la Lune c’est aussi notre monde inconscient : le monde des rêves … Et des cauchemars aussi.





Gémeaux

Une journée sous le signe de l’apprenti-sage les Gémeaux ! Formations, études, ou l’école de la vie : aujourd’hui, ce qui est sur c’est que vous apprenez ou révisez vos leçons . Mais vous pourriez également être un petit peu sur la défensive … À vous de juger si cela est vraiment nécessaire !





Cancer

Pleins d’options semblent s’offrir à vous aujourd’hui amis Cancer, vous ne savez pas où donner de la tête tant vous êtes émerveillé(e)… Néanmoins, n’oubliez pas que tout ce qui brille n’est pas d’or … S’enthousiasmer c’est bien mais il faut aussi savoir garder les pieds sur terre ;) Car il se pourrait que vous fassiez face à des chimères, il y’a un risque d’illusion. Avant de faire des plans sur la comète, prenez le temps de la réflexion.





Lion

En ce moment les Lion, c’est la révélation … vous avez la même carte qu’hier et la carte de la trouvaille en plus ! Vous avez toutes les cartes en main pour foncer vers votre vocation ! C’est une vraie renaissance … Les idées que vous avez en ce moment peuvent vous rapporter gros et vous permettent surtout de réaliser votre plein potentiel ! Go go go …. Vous avez peut-être l’idée du siècle.





Vierge

Aujourd’hui vous prenez le large ami(e)s Vierge ! Que ce soit pour vous protéger ou pour voguer vers de nouveaux horizons, vous vous éloignez, prenez de la distance et du recul. Un break est parfois nécessaire pour faire le point et (re)partir de plus belle …

Pour certain(e)s, il s’agira d’une fuite salvatrice pour d’autres d’un voyage qui les aideront à se retrouver. Alors bon vent !



Balance

De l’amour aujourd’hui les Balance … Vous écoutez votre cœur et vos ressentis que ce soit raisonnable ou pas ! Un choix pourrait aussi être bien présent aujourd’hui, quel que ce soit le domaine de votre vie. Suivre le coeur ou la raison ? Le vice ou la vertu ?

Niveau sentimental, il se peut que vous vous décidiez à passer à l’action, de céder à la tentation …





Scorpion

Vous qui avez la réputation de ne jamais être content amis Scorpions, aujourd’hui vous pourriez trouver la pleine satisfaction !

Aujourd’hui vous êtes fier de vous et vous avez raison … Vous pouvez même vous reposer sur vos lauriers car vous en avez assez à votre actif. Une journée toute douce, savourez ce bonheur !

Sagittaire

Quel fougue aujourd’hui les Sagitaire ! Une journée sous le signe de la Passion, caliente ! Que ce soit pour un domaine ou pour quelqu’un, votre coeur s'enflamme… Vous êtes tout feu tout flamme … Profitez de ce nouvel élan mais veillez tout de même à ne pas vous cramer … Car le feu ça brûle ! La chance est avec vous ce jour !

Capricorne

Aujourd’hui ami(e)s Capri, c’est fini et ça pique … Mais seule la fin donne la chance du nouveau départ ! Il se peut que vous vous sentiez à bout … que vous vous sentiez trahi(e) … Mais l’événement marque aussi la fin d’une époque pénible et vous permettra d’aller de l’avant vers un nouveau cycle. Courage : après la pluie, le beau temps !

Verseau

Vous avez tous les potentiels pour maîtriser parfaitement vos émotions aujourd’hui ami(e) Verseau … Quoi qu’il se passe et malgré le remue-ménage, vous restez digne, stoïque … Pour autant vous avez également une belle sensibilité … Vous êtes capable d’être très touchant et/ ou d’être emu(e) aujourd’hui … N’hésitez pas à vous consacrer à votre monde intérieur en ce mercredi.

Poisson

Aujourd’hui vous découvrez votre désir amis Poisson : il y’a du coup de cœur dans l’air … Une journée propice pour voir votre crush...

Dans tous les domaines, vous écoutez ce qui vous fait vibrer, ce que vous ressentez, vous méditez sur ce qui vous rend heureux … Vous avez raison d’ouvrir et d’écouter votre cœur !

