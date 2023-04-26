Des bagels maison et healthy au thon pour se régaler de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Bagel healthy au thon

Réalisez vos bagels maison avec cette recette simple et très gourmande au thon avec une sauce au miel et à la moutarde.

Avec ces bagels au thon, vous ne vous tromperez pas ! Une recette simple et healthy à découvrir rapidement pour régaler vos papilles. Il est très facile de faire ses bagels maison et aujourd'hui en garniture, on choisit un mélange de thon et fromage frais, salade, tomates et concombre. On finit par une sauce au miel et à la moutarde bien gourmande. Si vous voulez une version un peu moins healthy, on ne peut que vous recommander le tuna melt, un sandwich grillé au thon et au fromage ! Et pour le petit-déjeuner, craquez pour le bagel aux œufs brouillés et bacon, c'est trop bon…

Recette Bagel healthy au thon

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la pâte à bagel :
  • 2 sachets de levure de boulanger sèche
  • 150 ml de eau
  • 150 ml de lait
  • 500 g de farine
  • 10 g de sel
  • 35 g de beurre mou
  • Pour la cuisson :
  • 1 l de eau
  • 2 c. à café de sel
  • 100 g de bicarbonate de sodium
  • graines (sésame, courge, céréales...)
  • 1 jaune d'oeuf
  • Pour la garniture :
  • 2 boîtes de thon au naturel
  • 200 g de fromage frais
  • sel, poivre
  • salade verte
  • 2 tomatess
  • 1/2 concombres
  • Pour la sauce :
  • 2 c. à café de moutarde
  • 4 c. à café de miel
  • huile d'olive

Préparation

1
Verser la levure de boulanger dans le mélange eau et lait tiède. Mélanger et laisser fondre pendant 5 minutes.
2
Dans la cuve d'un robot, verser la farine, le sel et la préparation précédente. Pétrir pendant 5 minutes, jusqu'à ce que la pâte commence à se détacher des bords de la cuve.
3
Incorporer le beurre mou coupé en morceaux et pétrir de nouveau pendant 5 minutes. La pâte doit être élastique et lisse. Laisser pousser dans le bol pendant 1 heure à température ambiante sous un linge propre.
4
Faire bouillir l'eau avec le sel et le bicarbonate de sodium.
5
Former 8 boules égales dans la pâte et appuyer au centre pour former un trou. Faire tourner la pâte autour du doigt afin d'obtenir de jolis bagels.
6
Les plonger 30 secondes de chaque côté dans l'eau bouillante. Égoutter et déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et légèrement fariné. Badigeonner avec le jaune d'oeuf et saupoudrer de graines de votre choix.
7
Enfourner 15 minutes à 200°C.
8
Mélanger le thon émietté avec le fromage frais. Assaisonner et ajouter un filet de jus de citron. Couper les tomates et le concombre en rondelles.
9
Mélanger la moutarde avec le miel, l'huile d'olive et assaisonner de sel et de poivre.
10
Ouvrir les bagels en deux, tartiner un peu de sauce, du mélange au thon, une feuille de salade, des rondelles de tomates et de concombre puis refermer et déguster !
HealthyFacileSandwichPique-niqueBrunch
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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