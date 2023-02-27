Découvrez l'incroyable tuna melt, un sandwich grillé au thon et au fromage ! À croquer de toute urgence...

Une recette express pour se régaler et on vous le promet, vous n'en reviendrez pas !
Vous connaissez le tuna melt ? C'est un sandwich grillé au thon et au fromage fondu et c'est une vraie tuerie ! Ultra-crémeux, coulant et gourmand, vos papilles ne voudront plus s'en passer une fois qu'elles l'auront goûté… Si vous aviez craqué pour le grilled cheese aux champignons, nul doute que vous ne craquiez pas pour cette version au thon absolument addictive ! Les naans fourrés au thon et au fromage feront aussi sensation auprès de vos papilles on vous le garantit.
Recette Sandwich grillé au thon et au fromage
Ingrédients
- 1 oignon rouge
- 2 branches de céleri
- 1 gousse d'ail
- 1 boîte de thon
- 1/4 bouquet de persil
- mayonnaise
- 1 c. à soupe de huile piquante
- 4 Tranches de brioche
- 4 tranches de fromage
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Émincer l'oignon rouge et le céleri finement. Mélanger avec la gousse d'ail haché et le thon émietté.
2
Ajouter du persil ciselé et une bonne quantité de mayonnaise jusqu'à l'obtention d'une texture très crémeuse. Assaisonner avec un peu de sel, poivre et huile piquante.
3
Étaler la préparation sur deux tranches de brioche et recouvrir avec deux tranches de fromage par sandwich. Refermer avec une autre tranche de brioche.
4
Faire chauffer une poêle avec un filet d'huile d'olive puis déposer les sandwichs. Laisser bien griller des deux côtés pour que le fromage fonde.