Les fêtes de fin d'année seront trop gourmandes avec ces petits biscuits à la cannelle !

Ils sont très faciles et rapides à préparer. Les biscuits à la cannelle vont ravir petits et grands gourmands pour Noël !
La cannelle est sans aucun doute le parfum qui nous rappelle le plus Noël. On mise sur cette épice douce et gourmande pour réaliser des petits biscuits sablés ! Avec un bon chocolat chaud, c'est le réconfort absolu… À vous d'ajuster la cannelle dans la recette selon vos préférences. Vous allez adorer croquer ces petits biscuits pendant les fêtes de fin d'année ! En plus, c'est super facile et rapide à préparer. Variez les formes d'emporte-pièces pour des goûters gourmands et festifs !
Recette Biscuits à la cannelle
Ingrédients
- 1 oeuf
- 150 g de sucre
- 250 g de beurre mou
- 250 g de farine
- 1 pincée de sel
- 1 c. à café de levure chimique
- 1 c. à soupe de cannelle moulue
Préparation
1
Battre l'oeuf avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Ajouter le beurre mou coupé en dés, la farine, le sel, la levure et la cannelle. Pétrir jusqu'à l'obtention d'une boule homogène.
3
Filmer et laisser reposer 1 heure au frais.
4
Abaisser la pâte sur un plan de travail fariné et découper les formes de votre choix. Les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
5
Enfourner à 200°C pendant 15 minutes environ, pour que les biscuits soient bien dorés.
6
Laisser refroidir avant de les déguster.