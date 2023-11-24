Les fêtes de fin d'année seront trop gourmandes avec ces petits biscuits à la cannelle !

Par Célia Papaïx ·

Biscuits à la cannelle

Ils sont très faciles et rapides à préparer. Les biscuits à la cannelle vont ravir petits et grands gourmands pour Noël !

La cannelle est sans aucun doute le parfum qui nous rappelle le plus Noël. On mise sur cette épice douce et gourmande pour réaliser des petits biscuits sablés ! Avec un bon chocolat chaud, c'est le réconfort absolu… À vous d'ajuster la cannelle dans la recette selon vos préférences. Vous allez adorer croquer ces petits biscuits pendant les fêtes de fin d'année ! En plus, c'est super facile et rapide à préparer. Variez les formes d'emporte-pièces pour des goûters gourmands et festifs !

Recette Biscuits à la cannelle

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 oeuf
  • 150 g de sucre
  • 250 g de beurre mou
  • 250 g de farine
  • 1 pincée de sel
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 1 c. à soupe de cannelle moulue

Préparation

1
Battre l'oeuf avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Ajouter le beurre mou coupé en dés, la farine, le sel, la levure et la cannelle. Pétrir jusqu'à l'obtention d'une boule homogène.
3
Filmer et laisser reposer 1 heure au frais.
4
Abaisser la pâte sur un plan de travail fariné et découper les formes de votre choix. Les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
5
Enfourner à 200°C pendant 15 minutes environ, pour que les biscuits soient bien dorés.
6
Laisser refroidir avant de les déguster.
GouterNoëlFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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