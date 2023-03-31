Des brochettes de poulet à la grecque pour un repas simple mais très gourmand

Cette recette de brochettes de poulet à la grecque est super facile à refaire chez vous et vous allez forcément l'adorer avec ses saveurs délicieuses !
Pour ravir les estomacs de vos convives, proposez des brochettes de poulet à la grecque ! Marinées dans une sauce au yaourt et aux épices, c'est un vrai régal ces brochettes ! Une recette idéale pour le retour des beaux jours. Vous pouvez les servir avec un taboulé par exemple. Si vous voulez changer du poulet, on vous recommande vivement les brochettes de crevettes au lait de coco, un pur délice. Alors, prêt à ressortir vos barbecues ? Pas de panique si vous n'en avez pas : vous pourrez toujours cuire les brochettes au four ou à la poêle.
Recette Brochettes de poulet à la grecque
Ingrédients
- 350 g de yaourt à la grecque
- 1/2 bouquet de persil plat
- 2 gousses d'ail
- 1 c. à soupe de paprika en poudre
- 1 c. à soupe de cumin en poudre
- 1 c. à soupe de origan séché
- 2 citrons jaunes
- sel, poivre
- 600 g de blancs de poulet
Préparation
1
Mélanger le yaourt avec le persil haché finement, l'ail écrasé, le paprika, le cumin, l'origan et le jus des citrons. Assaisonner de sel et de poivre.
2
Couper les blancs de poulet en cubes et verser la moitié de la marinade par-dessus. Mélanger et laisser mariner 2 heure au frais.
3
Conserver le reste de la sauce au yaourt au frais pour servir les brochettes avec.
4
Une fois la viande bien marinée, planter les morceaux sur des pics à brochette et faire cuire 6 minutes sous le grill du four (ou au barbecue). Retourner à mi-cuisson.
5
Servir les brochettes avec la sauce !