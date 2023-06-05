La salade grecque, une recette simple, efficace et très gourmande à préparer en moins de 5 minutes !

Une assiette qui sent bon le soleil et le dépaysement ! Vous ne pourrez plus vous passer de la salade grecque cet été.
La salade grecque fait partie de nos recettes méditerranéennes préférées ! On l'adore pour sa simplicité et surtout parce qu'elle est super facile et rapide à préparer à la maison. Cette salade ultra-rafraîchissante est idéale pour les journées de fortes chaleurs. Pour un repas complet, vous pouvez ajouter des brochettes de poulet à la grecque, c'est vraiment trop bon ! Et si vous voulez concocter un menu mettant à l'honneur les délices de la Grèce, voici la recette traditionnelle de la moussaka pour ravir vos papilles.
Ingrédients
- 1 tomate
- 1/2 concombres
- 1 oignon rouge
- 70 g de feta
- 30 g de olives noires
- 1 citron jaune
- 10 ml de huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Laver la tomate puis la couper en dés. Éplucher le concombre et le tailler en dés. Émincer finement l'oignon.
2
Mélanger les morceaux de tomate, concombre et oignon. Ajouter la feta coupée en dés ainsi que les olives.
3
Arroser de jus de citron et d'huile d'olive puis assaisonner de sel et de poivre. Bien mélanger et servir frais !