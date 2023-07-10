Voyagez avec cette assiette de spaghettis à la grecque, un plat plein de saveurs prêt en 15 minutes !

Olives, feta, citron, huile d'olive… Cette recette de spaghettis à la grecque est super gourmande, parfaite pour un dîner improvisé !
On vous emmène en Grèce avec cette nouvelle recette ! Pour réaliser des spaghettis à la grecque, rien de plus simple. On réunit des saveurs aux airs de vacances pour une assiette généreuse et gourmande qui fera voyager vos papilles ! C'est hyper rapide et facile à préparer à la maison, à déguster sans modération cet été. Vous pouvez accompagner ce plat de brochettes de poulet à la grecque pour un repas savoureux et complet ! Et si vous voulez une nouvelle fois inviter le soleil à table, osez les pasta al limone, une recette de pâtes citronnées absolument irrésistible.
Recette Spaghettis à la grecque
Ingrédients
- 400 g de spaghetti
- 1 c. à soupe de câpres
- 12 olives noires dénoyautées
- 1/2 citron jaune non traité
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- 100 g de feta
- 2 brins de thym
- 1/2 bouquet de persil plat
- sel, poivre
Préparation
1
Porter un grand volume d'eau salée à ébullition. Plonger les spaghettis et les faire cuire al dente (selon les instructions du paquet).
2
Pendant ce temps, hacher les câpres et les olives noires et râper le zeste du demi-citron. Mélanger puis arroser d'huile d'olive.
3
Émietter la feta et la mélanger au thym. Ajouter le persil ciselé.
4
Égoutter les spaghettis et conserver l'eau de cuisson.
5
Mélanger les spaghettis avec tous les ingrédients, assaisonner de sel et poivre, verser un peu d'eau de cuisson pour "lier" la sauce" et servir aussitôt !