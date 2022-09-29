Fondez pour le moelleux de ce gâteau aux châtaignes et au chocolat, c'est sans gluten et trop gourmand

Par Célia Papaïx ·

Gâteau moelleux aux châtaignes et chocolat

À la recherche d'une recette simple de dessert gourmand et sans gluten ? Découvrez ce merveilleux gâteau moelleux et bien fondant aux châtaignes et au chocolat !

Les châtaignes sont de retour ! Attention à ne pas confondre châtaignes et marrons, car les marrons ne sont, eux, pas comestibles. Mais la châtaigne a bien des avantages nutritionnels ! Notamment pour remplacer la farine traditionnelle car la farine de châtaigne est sans gluten, pauvre en lipides et riche en protéines, vitamines et minéraux. Pour faire des crêpes ou cette savoureuse recette de moelleux au chocolat, vous allez vite l'adopter ! Le dessert du jour est ultra-fondant et super facile et rapide à préparer, alors filez vite en cuisine pour vous régaler !

Recette Gâteau moelleux aux châtaignes et chocolat

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 80 g de sucre
  • 55 g de chocolat au lait
  • 110 g de beurre mou
  • 60 g de farine de châtaigne
  • quelques brisures de marrons glacés
  • chocolat fondu (pour le topping)

Préparation

1
Battre les oeufs et le sucre.
2
Ajouter le chocolat au lait préalablement fondu et refroidi, le beurre pommade et la farine de châtaigne. Bien mélanger.
3
Incorporer les morceaux de marrons glacés (ou les garder pour la décoration après la cuisson).
4
Verser dans un moule en silicone (ou un moule chemisé) et enfourner 15 minutes à 160°C. Le gâteau doit être bien fondant au centre.
5
Attendre un peu avant de démouler. Servir avec du chocolat fondu par-dessus.
GâteauSans glutenAutomne
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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