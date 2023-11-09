Fondez pour ce cake à la citrouille et au chocolat, notre goûter préféré cet automne !

Concoctez un délicieux et original cake à la citrouille et au chocolat pour le goûter ! Petits et grands gourmands vont se régaler.
Cet automne, misez sur l'association originale de la citrouille et du chocolat dans un cake moelleux et savoureux ! C'est très facile à préparer pour le goûter et on vous promet que vous ferez sensation avec cette recette. Si vous souhaitez rester plus classique, voici le pumpkin bread, un cake d'automne à la citrouille et aux épices d'automne. Vous pourrez remplacer la citrouille par une autre courge type butternut pour plus de douceur.
Recette Cake à la citrouille et au chocolat
Ingrédients
- 250 g de citrouille
- 2 oeufs
- 50 g de sucre
- 50 g de beurre fondu
- 250 g de farine
- 1 sachet de levure
- 15 cl de lait
- 90 g de pépites de chocolat
Préparation
1
Peler la citrouille et retirer les graines. La tailler en cubes puis les faire cuire à la vapeur ou dans un grand volume d'eau bouillante jusqu'à ce que la chair soit bien tendre.
2
Laisser complètement refroidir puis écraser en purée.
3
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Ajouter le beurre fondu, la farine, la levure et la cannelle. Bien remuer.
4
Verser le lait en mélangeant jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Incorporer enfin la purée de citrouille et les pépites de chocolat.
5
Verser dans un moule à cake beurré et enfourner à 180°C pendant 50 minutes environ. Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau (la lame doit être sèche).
6
Laisser refroidir avant de déguster.
L'astuce du chef
Ajouter un peu de cannelle dans la pâte pour parfumer.