Faites-vous plaisir avec ce cake healthy et ultra-moelleux au chocolat très facile à faire à la maison

Aujourd'hui, pas de culpabilité avec ce merveilleux gâteau au chocolat léger et super aérien ! La gourmandise sera au rendez-vous.
Dans cette recette de cake healthy au chocolat, on remplace le sucre par du sirop d'agave et la farine de blé par de la farine de riz complète. Elle est plus légère et son petit goût de noisette va surprendre vos papilles de gourmandise ! Si vous souhaitez ajouter un côté un peu fruité à votre dessert light, n'hésitez pas à réaliser ce cake aux pommes, flocons d'avoine et myrtilles, il est irrésistible et tout le monde vous demandera votre petit secret. Avec trois ingrédients, vous pouvez également préparer des cookies healthy croquants et gourmands !
Recette Cake au chocolat healthy
Ingrédients
- 200 g de chocolat noir 70%
- 75 g de huile de coco
- 4 oeufs
- 75 g de sirop d'agave
- 2 c. à soupe de lait
- 75 g de farine de riz complète
- 1/2 levure chimique
Préparation
1
Faire fondre le chocolat et l'huile de coco au bain-marie.
2
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Battre les jaunes avec le sirop d'agave et le lait.
3
Ajouter le chocolat fondu et refroidi dans le mélange précédent et bien remuer. Incorporer la farine de riz et la levure puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse.
4
Monter les blancs d'oeufs en neige avec une pincée jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes.
5
Les ajouter délicatement dans la pâte et mélanger à l'aide d'une spatule pour ne pas trop les casser. Verser le tout dans un moule à cake en silicone (ou un moule classique recouvert de papier sulfurisé).
6
Enfourner à 180°C pendant 35 minutes environ. Laisser refroidir avant de démouler.