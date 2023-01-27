Laissez-vous transporter par la douceur et la gourmandise du cake au citron et aux noisettes

Par Célia Papaïx ·

Cake citron noisettes

Ce cake au citron et aux noisettes est tout simplement irrésistible… Alors, on se fait une tranche à l'heure du goûter ? 

Vous voulez de la gourmandise ? Osez ce cake au citron et aux noisettes ! À la fois super moelleux et bien croquant, vos papilles vont être totalement renversées par les saveurs de ce cake idéal à l'heure du goûter. Pour un moment plus acidulé, on vous conseille les carrés au citron très savoureux. Au contraire, si vous êtes à la recherche d'une petite douceur gourmande, ces financiers aux noisettes feront parfaitement l'affaire ! Et pour les plus pressés, voici nos meilleures idées de recettes de goûters rapides.

Recette Cake citron noisettes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 150 g de sucre
  • 150 g de beurre
  • 100 ml de crème liquide
  • 2 citrons jaunes non traités
  • 200 g de farine
  • 80 g de poudre de noisettes
  • 1 c. à café de levure
  • 50 g de noisettes entières

Préparation

1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux et légèrement blanchi. Ajouter le beurre fondu et la crème liquide et bien mélanger.
2
Râper le zeste des citrons et presser leur jus. Incorporer le tout dans la préparation précédente et bien mélanger.
3
Ajouter la farine, la poudre de noisettes et la levure chimique. Bien mélanger puis verser dans un moule à cake beurré ou recouvert de papier cuisson.
4
Concasser grossièrement les noisettes et saupoudrer sur le cake. Enfourner à 180°C pendant 40 à 45 minutes (vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau, la lame doit ressortir sèche).
5
Laisser refroidir quelques minutes puis démouler sur une grille.
CakeGâteauGouterFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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