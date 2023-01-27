Laissez-vous transporter par la douceur et la gourmandise du cake au citron et aux noisettes

Ce cake au citron et aux noisettes est tout simplement irrésistible… Alors, on se fait une tranche à l'heure du goûter ?
Vous voulez de la gourmandise ? Osez ce cake au citron et aux noisettes ! À la fois super moelleux et bien croquant, vos papilles vont être totalement renversées par les saveurs de ce cake idéal à l'heure du goûter. Pour un moment plus acidulé, on vous conseille les carrés au citron très savoureux. Au contraire, si vous êtes à la recherche d'une petite douceur gourmande, ces financiers aux noisettes feront parfaitement l'affaire ! Et pour les plus pressés, voici nos meilleures idées de recettes de goûters rapides.
Recette Cake citron noisettes
Ingrédients
- 3 oeufs
- 150 g de sucre
- 150 g de beurre
- 100 ml de crème liquide
- 2 citrons jaunes non traités
- 200 g de farine
- 80 g de poudre de noisettes
- 1 c. à café de levure
- 50 g de noisettes entières
Préparation
1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux et légèrement blanchi. Ajouter le beurre fondu et la crème liquide et bien mélanger.
2
Râper le zeste des citrons et presser leur jus. Incorporer le tout dans la préparation précédente et bien mélanger.
3
Ajouter la farine, la poudre de noisettes et la levure chimique. Bien mélanger puis verser dans un moule à cake beurré ou recouvert de papier cuisson.
4
Concasser grossièrement les noisettes et saupoudrer sur le cake. Enfourner à 180°C pendant 40 à 45 minutes (vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau, la lame doit ressortir sèche).
5
Laisser refroidir quelques minutes puis démouler sur une grille.