Ensoleillez vos goûters avec ces merveilleux carrés au citron !

Par Célia Papaïx ·

Carrés au citron

Sur un fond de pâte sablée, une crème fondante et généreusement citronnée qui fera vibrer vos papilles de plaisir !

On adore les desserts au citron, pas vous ? Cette sensation acidulée qui fait frétiller les papilles, c'est vraiment trop gourmand. Et après la douceur de ces petites madeleines,  on vous propose aujourd'hui une recette fondante et originale : les carrés au citron. C'est généreux, c'est frais, légèrement acidulé et tellement gourmand ! Vous allez vous en lécher les doigts. N'hésitez pas à mettre du citron dans toutes vos assiettes comme avec ces gnocchis au saumon et à la crème citronnée, vous allez ensoleiller vos repas on vous le promet !

Recette Carrés au citron

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la pâte :
  • 200 g de farine
  • 60 g de sucre
  • 120 g de beurre mou
  • Pour la crème au citron :
  • 2 oeufs
  • 150 g de sucre
  • 20 g de maïzena
  • 120 ml de jus de citron
  • 2 c. à soupe de crème fraîche

Préparation

1
Préparer la pâte : mélanger la farine, le sucre et le beurre mou coupé en morceaux. Pétrir jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
2
Tapisser un moule carré de 20 cm de papier sulfurisé. Déposer la pâte et tasser avec les doigts.
3
Réaliser la crème : battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la maïzena et bien mélanger.
4
Verser le jus de citron et la crème fraîche et bien remuer. Répartir sur la pâte.
5
Enfourner 20 minutes à 180°C. Laisser refroidir au frigo pendant 3 heures avant de déguster.
FacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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