Ensoleillez vos goûters avec ces merveilleux carrés au citron !

Sur un fond de pâte sablée, une crème fondante et généreusement citronnée qui fera vibrer vos papilles de plaisir !
On adore les desserts au citron, pas vous ? Cette sensation acidulée qui fait frétiller les papilles, c'est vraiment trop gourmand. Et après la douceur de ces petites madeleines, on vous propose aujourd'hui une recette fondante et originale : les carrés au citron. C'est généreux, c'est frais, légèrement acidulé et tellement gourmand ! Vous allez vous en lécher les doigts. N'hésitez pas à mettre du citron dans toutes vos assiettes comme avec ces gnocchis au saumon et à la crème citronnée, vous allez ensoleiller vos repas on vous le promet !
Ingrédients
- Pour la pâte :
- 200 g de farine
- 60 g de sucre
- 120 g de beurre mou
- Pour la crème au citron :
- 2 oeufs
- 150 g de sucre
- 20 g de maïzena
- 120 ml de jus de citron
- 2 c. à soupe de crème fraîche
Préparation
1
Préparer la pâte : mélanger la farine, le sucre et le beurre mou coupé en morceaux. Pétrir jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
2
Tapisser un moule carré de 20 cm de papier sulfurisé. Déposer la pâte et tasser avec les doigts.
3
Réaliser la crème : battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la maïzena et bien mélanger.
4
Verser le jus de citron et la crème fraîche et bien remuer. Répartir sur la pâte.
5
Enfourner 20 minutes à 180°C. Laisser refroidir au frigo pendant 3 heures avant de déguster.