Voici le secret de Pierre Hermé pour un cake au citron moelleux et très gourmand !

La recette du cake au citron du chef Pierre Hermé est vraiment super simple à reproduire chez vous. Passez vite derrière les fourneaux pour vous régaler à l'heure du goûter !
Le chef pâtissier français Pierre Hermé a partagé son astuce pour réussir à tous les coups votre cake au citron. Avec cette recette, vous conserverez tout le moelleux de cette gourmandise citronnée, vous n'allez plus vous en passer. Et ce n'est pas parce que c'est une recette de chef que c'est difficile à refaire à la maison, au contraire ! Pour plus de douceur à l'heure du goûter, on vous recommande ce merveilleux cake invisible aux pommes, c'est un pur délice pour les papilles. Les plus gourmands ne résisteront pas à ce cake moelleux aux noisettes et au chocolat !
Recette Cake au citron moelleux de Pierre Hermé
Ingrédients
- 65 g de beurre doux
- 200 g de sucre
- 1 citron jaune non traité
- 3 oeufs
- 95 g de crème liquide entière
- 1 pincée de sel
- 2 c. à soupe de rhum (facultatif)
- 190 g de farine
- 1/2 c. à café de levure chimique
- Pour le sirop :
- 75 cl de eau
- 30 g de Sucre en poudre
- 1 c. à soupe de jus de citron
Préparation
1
Faire fondre le beurre et réserver.
2
Dans un saladier, verser le sucre et le zeste du citron. Mélanger du bout des doigts puis ajouter les oeufs. Fouetter avec un batteur électrique jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux et double de volume.
3
Verser le jus du citron, la crème liquide, le sel et le rhum. Bien mélanger avec un fouet.
4
Incorporer la farine et la levure tamisées puis mélanger avec le fouet jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse. Ajouter le beurre fondu refroidi.
5
Verser dans un moule à cake graissé puis enfourner 40 minutes à 150°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
6
Faire bouillir l'eau avec le sucre et le jus de citron.
7
Une fois le cake cuit, verser le sirop par-dessus sur une grille. Laisser refroidir avant de servir.