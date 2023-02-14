Le marbré au chocolat et à la pistache, le nouveau délice à l'heure du goûter !

Pour une pause gourmande et sucrée, voici une recette irrésistible : un cake marbré au chocolat et à la pistache. Miam, on en salive d'avance !
Le marbré au chocolat, c'est notre péché mignon régressif préféré ! Moelleux et facile à faire, ce gâteau se dévore aussi bien à l'heure du goûter que le matin avec son café. On varie aujourd'hui les plaisirs avec une recette à la pistache et au chocolat, c'est une tuerie vous allez voir ! L'effet coloré à la découpe va également vous en mettre plein la vue. Et si vous préférez les doux parfums de la noix de coco, voici la recette exotique idéale pour vos papilles.
Recette Cake marbré au chocolat et à la pistache
Ingrédients
- 90 g de beurre
- 3 oeufs
- 150 g de sucre
- 150 g de farine
- 1 sachet de levure
- 100 ml de lait
- 100 g de chocolat noir
- 100 g de pistaches non salées
Préparation
1
Faire fondre le beurre. Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre et le beurre fondu.
2
Incorporer la farine et la levure puis verser le lait. Mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène.
3
Monter les blancs d'oeufs en neige et les incorporer délicatement à la pâte puis la diviser en deux parties égales.
4
Faire fondre 80 g de chocolat au micro-ondes ou au bain-marie et concasser le reste.
5
Réduire 80 g de pistaches en poudre assez fines et concasser le reste.
6
Dans une première moitié de pâte, ajouter le chocolat fondu et les pépites de chocolat. Dans la deuxième moitié, ajouter la poudre de pistache et les pistaches concassées.
7
Verser les deux pâtes dans un moule à cake beurré et fariné (ou recouvert de papier sulfurisé) en les alternant. Avec la lame d'un couteau, réaliser des "zigzags" pour avoir un joli effet marbré.
8
Enfourner 45 à 50 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec un couteau : il doit ressortir sec.
9
Laisser refroidir sur une grille puis déguster !