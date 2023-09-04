Pour le goûter, voici le meilleur gâteau moelleux aux nectarines et aux noisettes à improviser facilement

Petits et grands gourmands vont adorer ce mélange de saveurs ! Une recette très simple à refaire chez vous pour un goûter inoubliable.
Découvrez la meilleure recette de goûter du moment : le gâteau moelleux aux nectarines et aux noisettes ! Le fondant des nectarines, le croquant des noisettes, le moelleux du gâteau… c'est un pur délice qui rendra vos papilles complètement accros ! Très gourmande, cette recette est super facile et rapide à préparer, le plus difficile sera de résister à la bonne odeur qui se dégage du four pendant la cuisson… Si vous voulez miser sur la simplicité, cette recette de gâteau moelleux à la vanille est idéale. Une douceur irrésistible à tester de toute urgence !
Recette Gâteau moelleux aux nectarines et noisettes
Ingrédients
- 3 oeufs
- 150 g de sucre
- 100 g de beurre fondu
- 1 yaourt nature
- 200 g de farine
- 50 g de poudre de noisettes
- 1 sachet de levure
- 30 g de noisettes
- 2 nectarines
Préparation
1
Fouetter les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux. Ajouter le beurre fondu et le yaourt puis bien remuer.
2
Incorporer la farine, la poudre de noisettes et la levure et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.
3
Hacher grossièrement les noisettes et les ajouter à la pâte. Mélanger et verser le tout dans un moule beurré et fariné.
4
Laver les nectarines et les couper en lamelles. Les déposer par-dessus et enfourner 40 à 45 minutes à 180°C.
5
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau. Laisser refroidir avant de démouler.