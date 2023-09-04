Pour le goûter, voici le meilleur gâteau moelleux aux nectarines et aux noisettes à improviser facilement

Par Célia Papaïx ·

Gâteau moelleux aux nectarines et noisettes

Petits et grands gourmands vont adorer ce mélange de saveurs ! Une recette très simple à refaire chez vous pour un goûter inoubliable.

Découvrez la meilleure recette de goûter du moment : le gâteau moelleux aux nectarines et aux noisettes ! Le fondant des nectarines, le croquant des noisettes, le moelleux du gâteau… c'est un pur délice qui rendra vos papilles complètement accros ! Très gourmande, cette recette est super facile et rapide à préparer, le plus difficile sera de résister à la bonne odeur qui se dégage du four pendant la cuisson… Si vous voulez miser sur la simplicité, cette recette de gâteau moelleux à la vanille est idéale. Une douceur irrésistible à tester de toute urgence !

Recette Gâteau moelleux aux nectarines et noisettes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 150 g de sucre
  • 100 g de beurre fondu
  • 1 yaourt nature
  • 200 g de farine
  • 50 g de poudre de noisettes
  • 1 sachet de levure
  • 30 g de noisettes
  • 2 nectarines

Préparation

1
Fouetter les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux. Ajouter le beurre fondu et le yaourt puis bien remuer.
2
Incorporer la farine, la poudre de noisettes et la levure et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.
3
Hacher grossièrement les noisettes et les ajouter à la pâte. Mélanger et verser le tout dans un moule beurré et fariné.
4
Laver les nectarines et les couper en lamelles. Les déposer par-dessus et enfourner 40 à 45 minutes à 180°C.
5
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau. Laisser refroidir avant de démouler.
GâteauGouterFruitsFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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