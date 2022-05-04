Servez votre saumon rôti avec une compotée gourmande de rhubarbe, ça sent bon l'été !

Idée de recette estivale : un saumon grillé accompagné de compotée à la rhubarbe. Les saveurs sucrées salées se marient à merveille dans cette assiette gourmande !
Alors qu'on cuisine toujours la rhubarbe en dessert, comme dans une tarte au sarrasin et aux fraises, elle peut tout à fait servir d'accompagnement pour un plat salé. La preuve avec notre recette du jour : le saumon rôti à la compotée de rhubarbe ! Légèrement caramélisée, cette compotée va sublimer le saumon et vous faire passer un moment délicieux. C'est une recette estivale à proposer à vos convives d'urgence, ils vont adorer ! Pour le retour des beaux jours, on mise également sur les brochettes de saumon. Ces gnocchis au saumon et à la crème citronnée vont sans aucun doute ravir vos papilles.
Recette Saumon rôti et compotée de rhubarbe
Ingrédients
- 500 g de rhubarbe
- 1 c. à café de gingembre frais
- 75 g de raisins secs
- 1 oignon
- 250 ml de vinaigre blanc
- 250 g de cassonade
- 4 pavés de saumon
- huile d'olive
- sel, poivre
- aneth
- 1 citron jaune
- salade
Préparation
1
Laver, éplucher et découper en tronçons la rhubarbe. Faire gonfler les raisins secs dans un grand volume d'eau chaude pendant 15 minutes environ. Peler et émincer finement l'oignon.
2
Faire chauffer le vinaigre et la cassonade et ajouter les morceaux de rhubarbe, le gingembre haché, les raisins secs réhydratés et égouttés et l'oignon. Laisser mijoter pendant 30 minutes jusqu'à l'obtention d'une compotée. Réserver au frais toute une nuit.
3
Cuire les pavés de saumon dans une grande poêle avec un filet d'huile d'olive. Commencer côté peau pendant 3 minutes, retourner et poursuivre la cuisson de nouveau pendant 3 minutes.
4
Dresser les assiettes : réaliser un lit de salade, ajouter un peu de compotée de rhubarbe et déposer le pavé de saumon chaud.
5
Saler, poivrer puis parsemer d'aneth ciselé. Décorer avec une ou deux tranches fines de citron. Déguster aussitôt !