Servez votre saumon rôti avec une compotée gourmande de rhubarbe, ça sent bon l'été !

Idée de recette estivale : un saumon grillé accompagné de compotée à la rhubarbe. Les saveurs sucrées salées se marient à merveille dans cette assiette gourmande !

Alors qu'on cuisine toujours la rhubarbe en dessert, comme dans une tarte au sarrasin et aux fraises, elle peut tout à fait servir d'accompagnement pour un plat salé. La preuve avec notre recette du jour : le saumon rôti à la compotée de rhubarbe ! Légèrement caramélisée, cette compotée va sublimer le saumon et vous faire passer un moment délicieux. C'est une recette estivale à proposer à vos convives d'urgence, ils vont adorer ! Pour le retour des beaux jours, on mise également sur les brochettes de saumon. Ces gnocchis au saumon et à la crème citronnée vont sans aucun doute ravir vos papilles.