Servez votre saumon rôti avec une compotée gourmande de rhubarbe, ça sent bon l'été !

Par Célia Papaïx ·

Saumon rôti et compotée de rhubarbe

Idée de recette estivale : un saumon grillé accompagné de compotée à la rhubarbe. Les saveurs sucrées salées se marient à merveille dans cette assiette gourmande !

Alors qu'on cuisine toujours la rhubarbe en dessert, comme dans une tarte au sarrasin et aux fraises, elle peut tout à fait servir d'accompagnement pour un plat salé. La preuve avec notre recette du jour : le saumon rôti à la compotée de rhubarbe ! Légèrement caramélisée, cette compotée va sublimer le saumon et vous faire passer un moment délicieux. C'est une recette estivale à proposer à vos convives d'urgence, ils vont adorer ! Pour le retour des beaux jours, on mise également sur les brochettes de saumon. Ces gnocchis au saumon et à la crème citronnée vont sans aucun doute ravir vos papilles.

Recette Saumon rôti et compotée de rhubarbe

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:20
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de rhubarbe
  • 1 c. à café de gingembre frais
  • 75 g de raisins secs
  • 1 oignon
  • 250 ml de vinaigre blanc
  • 250 g de cassonade
  • 4 pavés de saumon
  • huile d'olive
  • sel, poivre
  • aneth
  • 1 citron jaune
  • salade

Préparation

1
Laver, éplucher et découper en tronçons la rhubarbe. Faire gonfler les raisins secs dans un grand volume d'eau chaude pendant 15 minutes environ. Peler et émincer finement l'oignon.
2
Faire chauffer le vinaigre et la cassonade et ajouter les morceaux de rhubarbe, le gingembre haché, les raisins secs réhydratés et égouttés et l'oignon. Laisser mijoter pendant 30 minutes jusqu'à l'obtention d'une compotée. Réserver au frais toute une nuit.
3
Cuire les pavés de saumon dans une grande poêle avec un filet d'huile d'olive. Commencer côté peau pendant 3 minutes, retourner et poursuivre la cuisson de nouveau pendant 3 minutes.
4
Dresser les assiettes : réaliser un lit de salade, ajouter un peu de compotée de rhubarbe et déposer le pavé de saumon chaud.
5
Saler, poivrer puis parsemer d'aneth ciselé. Décorer avec une ou deux tranches fines de citron. Déguster aussitôt !
Poisson
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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