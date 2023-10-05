Rendez vos tartines plus gourmandes avec la confiture de coings maison !

Par Célia Papaïx ·

Confiture de coings

Pour réaliser de la confiture de coings chez vous, il n'y a rien de plus simple ! Suivez cette recette pour en profiter toute l'année.

Et si vous commenciez à réaliser vos propres confitures ? C'est d'une simplicité enfantine, si si on vous assure ! Comptez le même poids de fruits que de sucre, laissez mijoter et voilà. Il n'y a (presque) rien à faire. On se retrouve aujourd'hui pour préparer une confiture de coings, ce fruit d'automne peu souvent utilisé et pourtant délicieux. La recette est très facile à faire à la maison et maintenant, vous pourrez tartiner vos petits-déjeuners de bonheur et de gourmandise !

Recette Confiture de coings

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 kg de coings mûrs
  • 2 kg de sucre semoule (ou 1,8 kg de sucre gélifiant)
  • 1 jus de citron
  • 1 noix de beurre

Préparation

1
Peler les coings et penser à bien retirer les parties dures des fruits. Les détailler en fines lamelles et les mettre dans un récipient d'eau froide avec du jus de citron (pour éviter qu'ils ne noircissent).
2
Égoutter les fruits et peser 2 kg. Les mettre dans une bassine à confiture avec le beurre et le sucre. Porter le tout à ébullition.
3
À partir de ce moment-là, laisser cuire 10 à 15 minutes si vous utiliser du sucre gélifiant. Si vous utiliser du sucre semoule, compter 1 heure de cuisson.
4
Laisser le feu vif et mélanger régulièrement. Pour vérifier la cuisson, déposer quelques gouttes dans une assiette et la pencher : la confiture doit couler doucement.
5
Mettre en pots et les retourner tout de suite pendant 1 minute. Remettre à l'endroit et laisser complètement refroidir.
FruitsAutomne
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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