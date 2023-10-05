Rendez vos tartines plus gourmandes avec la confiture de coings maison !

Pour réaliser de la confiture de coings chez vous, il n'y a rien de plus simple ! Suivez cette recette pour en profiter toute l'année.
Et si vous commenciez à réaliser vos propres confitures ? C'est d'une simplicité enfantine, si si on vous assure ! Comptez le même poids de fruits que de sucre, laissez mijoter et voilà. Il n'y a (presque) rien à faire. On se retrouve aujourd'hui pour préparer une confiture de coings, ce fruit d'automne peu souvent utilisé et pourtant délicieux. La recette est très facile à faire à la maison et maintenant, vous pourrez tartiner vos petits-déjeuners de bonheur et de gourmandise !
Recette Confiture de coings
Ingrédients
- 2 kg de coings mûrs
- 2 kg de sucre semoule (ou 1,8 kg de sucre gélifiant)
- 1 jus de citron
- 1 noix de beurre
Préparation
1
Peler les coings et penser à bien retirer les parties dures des fruits. Les détailler en fines lamelles et les mettre dans un récipient d'eau froide avec du jus de citron (pour éviter qu'ils ne noircissent).
2
Égoutter les fruits et peser 2 kg. Les mettre dans une bassine à confiture avec le beurre et le sucre. Porter le tout à ébullition.
3
À partir de ce moment-là, laisser cuire 10 à 15 minutes si vous utiliser du sucre gélifiant. Si vous utiliser du sucre semoule, compter 1 heure de cuisson.
4
Laisser le feu vif et mélanger régulièrement. Pour vérifier la cuisson, déposer quelques gouttes dans une assiette et la pencher : la confiture doit couler doucement.
5
Mettre en pots et les retourner tout de suite pendant 1 minute. Remettre à l'endroit et laisser complètement refroidir.