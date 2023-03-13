On se régale avec ces cornes de gazelle faciles à réaliser, une douceur orientale à partager (ou pas) !

Par Célia Papaïx ·

Cornes de gazelle faciles

Voici une recette facile et rapide pour préparer des cornes de gazelle maison, c'est vraiment trop gourmand !

Les cornes de gazelle font sans aucun doute partie de nos recettes orientales préférées ! Cette petite pâtisserie fourrée est absolument irrésistible… Et vous savez quoi ? C'est super facile à refaire chez vous ! Une fois que vous aurez essayé cette recette, vous allez forcément l'adopter on vous le garantit. Pour un repas aux saveurs du Maghreb, retrouvez notre sélection de préparations gourmandes et délicieuses. Découvrez aussi les baghrirs, les célèbres crêpes aux mille trous pour votre prochain goûter, à déguster bien évidemment avec le thé à la menthe traditionnel.

Recette Cornes de gazelle faciles

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de farine
  • 1 pincée de sel
  • 60 g de beurre
  • 100 ml de eau tiède
  • 50 g de sucre
  • 200 g de poudre d'amande
  • 1 c. à soupe de cannelle en poudre
  • 4 c. à soupe de eau de fleur d'oranger
  • 1 filet de miel (facultatif)
  • sucre glace

Préparation

1
Pétrir la farine, le sel et le beurre fondu. Verser progressivement l'eau tiède tout en pétrissant : la pâte doit devenir molle et élastique. Laisser reposer pendant 1 heure.
2
Mélanger le sucre, la poudre d'amande, la cannelle et l'eau de fleur d'oranger jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Ajouter, pourquoi pas, un filet de miel.
3
Étaler finement la pâte et découper des triangles. Déposer un petit boudin de farce au centre et refermer le triangle sur lui-même en le roulant. Découper l'excès de pâte et former des petits "croissants".
4
Déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson et enfourner 25 à 30 minutes à 200°C.
5
Attention, surveiller la cuisson pour que les cornes de gazelles ne brûlent pas.
6
Laisser refroidir puis rouler dans le sucre glace. Déguster !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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