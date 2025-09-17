Comment faire des cookies parfaits maison ? La recette moelleuse qui cartonne !

Découvrez la recette ultime des cookies moelleux aux pépites de chocolat ! Ces biscuits américains authentiques, croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur, sont un véritable délice pour petits et grands. Simple à réaliser avec des ingrédients de base, cette recette de cookies maison garantit un résultat parfait à chaque fois. Idéale pour un goûter, un cadeau gourmand à ramener chez des invités ou simplement pour se faire plaisir !
Recette Cookies moelleux aux pépites de chocolat ultra faciles
Ingrédients
- 250 g de farine
- 125 g de beurre mou
- 100 g de cassonade
- 50 g de sucre blanc
- 1 oeuf
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 1/2 c. à café de bicarbonate de soude alimentaire
- 1/2 c. à café de sel
- 150 g de pépites de chocolat
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Mélanger le beurre mou (mais pas fondu) avec le sucre roux et le sucre blanc jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse et "mousseuse".
3
Ajouter l'oeuf et la vanille, bien mélanger.
4
À part, mélanger la farine, le bicarbonate et le sel.
5
Incorporer les poudres progressivement dans le premier mélange.
6
Ajouter enfin les pépites de chocolat et mélanger sans trop travailler la pâte.
7
Former des boules de pâte et les disposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé en les espaçant. Enfourner 10 à 12 minutes pour que les cookies soient bien dorés.
8
Laisser refroidir 5 minutes avant de débarrasser sur une grille.
L'astuce du chef
Si les cookies vous paraissent encore «mous» à la sortie du four, pas de panique ! Ils vont durcir en refroidissant.