Craquez pour les croquettes de patates douces avec leur coeur coulant de mozzarella, c'est terriblement gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Croquettes de patates douces à la mozzarella

On vous promet que vous allez fondre de gourmandise pour ces petites boulettes de patates douces ultra-fondantes… À partager de toute urgence (ou pas) !

Saviez que la patate douce contient 10 fois plus de vitamine A que les pommes de terre classiques ? Également très riche en fibre, elle contribue à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et améliore les fonctions du foie. Bref, elle a tout pour plaire ! En plus, on l'adore sous toutes ses formes : des recettes sucrées aux recettes salées, c'est un véritable plaisir pour les papilles. On vous propose de les dévorer en croquettes avec un cœur de mozzarella bien fondant ! Pour une gourmandise ultra-régressive, (re)découvrez nos croquettes de purée au cœur coulant de béchamel.

Recette Croquettes de patates douces à la mozzarella

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 800 g de patate douce
  • 1 oeuf
  • 2 c. à soupe de Ciboulette ciselée
  • 200 g de mozzarella
  • Pour la panure :
  • 100 g de farine
  • 2 oeufs
  • 100 g de chapelure
  • Huile de friture
  • sel, poivre

Préparation

1
Éplucher les patates douces et les tailler en gros cubes. Faire cuire dans un grand volume d'eau bouillante pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.
2
Égoutter et réduire en purée fine. Ajouter un oeuf entier et la ciboulette ciselée. Ajuster l'assaisonnement en sel et poivre, mélanger et laisser complètement refroidir.
3
Former des boulettes de patates douces puis déposer un morceau de mozzarella au centre. Refermer et rouler pour obtenir des croquettes bien rondes.
4
Rouler les croquettes dans la farine puis les plonger dans les oeufs battus en omelette et passer dans la chapelure. Répéter l'opération pour une panure plus croustillante.
5
Faire chauffer l'huile de friture et plonger les croquettes pendant quelques minutes, afin qu'elles soient bien dorées.
6
Égoutter et laisser les croquettes sur du papier absorbant pour retirer l'excès d'huile. Déguster chaud !
L'astuce du chef
Remplacer la mozzarella par un autre fromage de votre choix !
VégétarienApéritif dînatoireFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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