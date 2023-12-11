Les croquettes de reblochon pané, une bouchée qui dégouline de gourmandise...

Par Célia Papaïx ·

Croquettes de reblochon pané

Cette recette est hyper simple à refaire chez vous pour un apéro de dernière minute. Vite en cuisine pour un plaisir ultra-gourmand !

Vous aimez le fromage qui coule ? Testez sans plus attendre ces croquettes de reblochon pané ! On ne peut vraiment pas faire plus gourmand… En plus, c'est prêt en quelques minutes avec peu d'ingrédients. On vous conseille de tremper les croquettes de reblochon dans du miel épicé pour encore plus de gourmandise ! Essayez également avec du brie pour varier les plaisirs. Sinon, vous pouvez proposer à vos convives des chips de camembert, c'est délicieux et c'est hyper original !

Recette Croquettes de reblochon pané

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 reblochon (lait cru de préférence)
  • 3 oeufs
  • 100 g de farine
  • 150 g de chapelure
  • sel, poivre
  • épices ou herbes aromatiques
  • Huile de friture

Préparation

1
Découper le reblochon en huit. Planter un pic à brochette dans chaque morceau.
2
Battre les oeufs en omelette.
3
Assaisonner la chapelure avec des épices ou des herbes aromatiques de votre choix. Bien mélanger.
4
Rouler les morceaux de reblochon dans la farine, les tremper dans les oeufs puis les enrouler de chapelure. Repasser dans les oeufs et la chapelure pour obtenir une panure plus croustillante.
5
Faire chauffer l'huile de friture. Plonger les morceaux de reblochon dans l'huile de friture pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
6
Les déposer sur du papier pour absorber l'excès de gras. Déguster sans plus attendre !
FromageApéritif dînatoireFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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