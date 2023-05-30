Dessert gourmand du jour : le crumble aux pommes, fraises et rhubarbe !

Très facile à refaire chez vous, ce dessert fruité ne laissera pas vos papilles indifférentes ! Vite en cuisine pour préparer un merveilleux crumble aux pommes, fraises et rhubarbe.
La saison de la rhubarbe bat son plein alors on se fait plaisir avec ce fruit acidulé et délicieux ! On vous propose de le marier avec des pommes et des fraises dans un crumble très simple à reproduire à la maison. Les fruits sont super fondants, le crumble est bien croustillant. Vos papilles ne vont pas en revenir ! Pour accompagner ce dessert fruité, servez une citronnade à la rhubarbe très rafraîchissante. Et si vous pensiez que les crumbles étaient toujours sucrés, vous vous trompez ! On vous le prouve avec cette recette salée aux légumes d'été très gourmande.
Recette Crumble aux pommes, rhubarbe et fraises
Ingrédients
- 6 pommes
- 600 g de rhubarbe
- 12 fraises
- 200 g de sucre
- 220 g de farine
- 180 g de beurre mou
- 2 c. à soupe de flocons d'avoine
Préparation
1
Éplucher les pommes, retirer les trognons et les couper en gros morceaux. Laver les tiges de rhubarbe et découper des tronçons.
2
Déposer les fruits dans un plat allant au four et ajouter les fraises coupées en 4. Saupoudrer de 20 g de sucre et mélanger.
3
Dans un récipient, mélanger du bout des doigts le reste de sucre, la farine, le beurre mou coupé en cubes et les flocons d'avoine. Une fois la texture devenue sableuse, disperser sur les fruits.
4
Enfourner 30 à 35 minutes à 180°C.
5
Laisser refroidir avant de servir.