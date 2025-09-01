Curry de légumes d'automne : la recette végétarienne express en 15 minutes pour 4 personnes

Par Célia Papaïx ·

Curry de légumes express

Ce curry de légumes d'automne express est le plat réconfortant parfait pour les premières soirées fraîches de septembre ! Prêt en seulement 15 minutes, ce curry végétarien (même vegan) aux légumes de saison combine courge butternut, champignons et épinards dans une sauce crémeuse au lait de coco. Riche en saveurs, en protéines végétales et économique, cette recette de curry express deviendra rapidement votre solution dîner rapide préférée. Et vous, vous aimez les currys de légumes ?

Recette Curry de légumes express

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de courge butternut
  • 200 g de champignons de Paris
  • 200 g de épinards frais
  • 1 oignon
  • 2 gousses d'ail
  • 1 morceau de gingembre (3 cm)
  • 400 ml de lait de coco
  • 2 c. à soupe de pâte de curry rouge
  • 1 c. à soupe de huile de coco
  • sel, poivre
  • Coriandre fraîche

Préparation

1
Éplucher et couper la courge en dés. Émincer l'oignon puis hacher l'ail et le gingembre.
2
Dans une grande poêle ou un wok, faire chauffer l'huile de coco. Ajouter l'oignon, l'ail et le gingembre et laisser dorer 2 minutes.
3
Ajouter les dés de courge, les champignons émincés et faire cuire 5 minutes. Verser le lait de coco et la pâte de curry rouge, bien mélanger et laisser mijoter 5 à 10 minutes.
4
En fin de cuisson, ajouter les épinards puis laisser fondre 2 minutes. Ajuster l'assaisonnement en sel et poivre.
5
Servir bien chaud avec du riz et de la coriandre fraîche ciselée !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Vegan Végétarien Légumes Automne Facile Rapide Recette express Pas chères
Plus de recettes
Curry japonais
Curry japonais
Spaghettis au curry
Spaghettis au curry
Curry de poulet à la thaï
Curry de poulet à la thaï
Buns au poulet et au curry !
Buns au poulet et au curry !
Curry de poisson à la goanaise
Curry de poisson à la goanaise
Risotto de crevettes au curry !
Risotto de crevettes au curry !
Curry de légumes express
Curry de légumes express
Curry de légumes vegan
Curry de légumes vegan
Crêpes au curry de crevettes et Saint-Jacques
Crêpes au curry de crevettes et Saint-Jacques
Poulet aux abricots et au curry
Poulet aux abricots et au curry