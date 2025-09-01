Curry de légumes d'automne : la recette végétarienne express en 15 minutes pour 4 personnes

Ce curry de légumes d'automne express est le plat réconfortant parfait pour les premières soirées fraîches de septembre ! Prêt en seulement 15 minutes, ce curry végétarien (même vegan) aux légumes de saison combine courge butternut, champignons et épinards dans une sauce crémeuse au lait de coco. Riche en saveurs, en protéines végétales et économique, cette recette de curry express deviendra rapidement votre solution dîner rapide préférée. Et vous, vous aimez les currys de légumes ?
Recette Curry de légumes express
Ingrédients
- 400 g de courge butternut
- 200 g de champignons de Paris
- 200 g de épinards frais
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 1 morceau de gingembre (3 cm)
- 400 ml de lait de coco
- 2 c. à soupe de pâte de curry rouge
- 1 c. à soupe de huile de coco
- sel, poivre
- Coriandre fraîche
Préparation
1
Éplucher et couper la courge en dés. Émincer l'oignon puis hacher l'ail et le gingembre.
2
Dans une grande poêle ou un wok, faire chauffer l'huile de coco. Ajouter l'oignon, l'ail et le gingembre et laisser dorer 2 minutes.
3
Ajouter les dés de courge, les champignons émincés et faire cuire 5 minutes. Verser le lait de coco et la pâte de curry rouge, bien mélanger et laisser mijoter 5 à 10 minutes.
4
En fin de cuisson, ajouter les épinards puis laisser fondre 2 minutes. Ajuster l'assaisonnement en sel et poivre.
5
Servir bien chaud avec du riz et de la coriandre fraîche ciselée !