Des meringues gourmandes et sans oeufs ? Découvrez cette recette végétalienne au... jus de pois chiches !

Par Célia Papaïx ·

Meringue vegan au jus de pois chiches

Remplacez les blancs d'œufs par du jus de pois chiches pour réaliser des meringues végétaliennes craquantes et gourmandes !

Dans la cuisine vegan, l'aquafaba est un excellent substitut aux blancs d'œufs. Mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agit simplement de jus de pois chiches que l'on «monte en neige», tout comme les blancs d'œufs. C'est un tout petit peu plus long mais le résultat est bluffant ! On vous promet que vous ne ferez pas la différence entre ces meringues végétaliennes et des meringues classiques. Vous pourrez faire également le test avec cette mousse au chocolat vegan trop gourmande !

Recette Meringue vegan au jus de pois chiches

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de aquafaba (jus de pois chiche)
  • 180 g de sucre glace

Préparation

1
Préchauffer le four à 100°C.
2
À l'aide d'un batteur ou d'un robot, battre le jus des pois chiches comme des blancs d'oeufs.
3
Quand la consistance devient "ferme" (cela peut prendre un peu de temps), verser progressivement le sucre glace sans arrêter de battre jusqu'à l'obtention d'une belle meringue brillante.
4
Transvaser dans une poche à douille munie d'une douille cannelée (ou ronde) et pocher des petits tas sur une plaque recouverte de papier cuisson.
5
Enfourner pendant 1 heure. Laisser refroidir sur une grille et déguster !
VégétarienVeganFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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