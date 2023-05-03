Des meringues gourmandes et sans oeufs ? Découvrez cette recette végétalienne au... jus de pois chiches !

Remplacez les blancs d'œufs par du jus de pois chiches pour réaliser des meringues végétaliennes craquantes et gourmandes !
Dans la cuisine vegan, l'aquafaba est un excellent substitut aux blancs d'œufs. Mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agit simplement de jus de pois chiches que l'on «monte en neige», tout comme les blancs d'œufs. C'est un tout petit peu plus long mais le résultat est bluffant ! On vous promet que vous ne ferez pas la différence entre ces meringues végétaliennes et des meringues classiques. Vous pourrez faire également le test avec cette mousse au chocolat vegan trop gourmande !
Recette Meringue vegan au jus de pois chiches
Ingrédients
- 100 g de aquafaba (jus de pois chiche)
- 180 g de sucre glace
Préparation
1
Préchauffer le four à 100°C.
2
À l'aide d'un batteur ou d'un robot, battre le jus des pois chiches comme des blancs d'oeufs.
3
Quand la consistance devient "ferme" (cela peut prendre un peu de temps), verser progressivement le sucre glace sans arrêter de battre jusqu'à l'obtention d'une belle meringue brillante.
4
Transvaser dans une poche à douille munie d'une douille cannelée (ou ronde) et pocher des petits tas sur une plaque recouverte de papier cuisson.
5
Enfourner pendant 1 heure. Laisser refroidir sur une grille et déguster !