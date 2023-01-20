Découvrez les falafels de quinoa, des bouchées gourmandes à croquer de toute urgence !

Revisitez les falafels avec du quinoa, vous allez adorer cette recette simple, efficace et super facile à faire à la maison ! Vous pouvez les accompagner d'une sauce au yaourt et au citron pour un apéro réussi.
Les falafels, originaires du Liban, sont des petites bouchées généralement à base de pois chiches mais on peut tout à fait varier les plaisirs avec des recettes originales ! On vous avait déjà proposé une version à la patate douce terriblement gourmande. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle recette à partager (ou pas) à l'heure de l'apéro : des falafels de quinoa ! On les accompagne d'une sauce généreuse ou alors on les dépose sur une salade pour une assiette complète et équilibrée. Vous verrez, cette recette est vraiment super simple à refaire chez vous !
Recette Falafels de quinoa
Ingrédients
- 200 g de quinoa
- 1 c. à soupe de fécule de maïs
- 80 ml de lait végétal
- 1/2 oignons
- 1 gousse d'ail
- 40 g de farine de pois chiche
- 1 c. à café de coriandre en poudre
- 1 c. à café de cumin en poudre
- sel, poivre
- 2 c. à soupe de persil haché
- Huile de friture
Préparation
1
Faire cuire le quinoa selon les instructions du paquet. Égoutter et verser dans un saladier.
2
Mélanger la fécule de maïs avec le lait pour délayer.
3
Dans le saladier, ajouter l'oignon émincé finement et la gousse d'ail hachée. Ajouter la farine de pois chiche, les épices et le mélange fécule de maïs/lait.
4
Saler, poivrer, ajouter le persil ciselé et bien mélanger avec les mains jusqu'à ce que la texture soit "collante".
5
Former des boulettes et les faire frire dans l'huile de friture bien chaude. Les falafels doivent être bien dorés.
6
Les égoutter sur du papier absorbant pour retirer l'excès d'huile et déguster !