Découvrez les falafels de quinoa, des bouchées gourmandes à croquer de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Falafels de quinoa

Revisitez les falafels avec du quinoa, vous allez adorer cette recette simple, efficace et super facile à faire à la maison ! Vous pouvez les accompagner d'une sauce au yaourt et au citron pour un apéro réussi.

Les falafels, originaires du Liban, sont des petites bouchées généralement à base de pois chiches mais on peut tout à fait varier les plaisirs avec des recettes originales ! On vous avait déjà proposé une version à la patate douce terriblement gourmande. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle recette à partager (ou pas) à l'heure de l'apéro : des falafels de quinoa ! On les accompagne d'une sauce généreuse ou alors on les dépose sur une salade pour une assiette complète et équilibrée. Vous verrez, cette recette est vraiment super simple à refaire chez vous !

Recette Falafels de quinoa

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de quinoa
  • 1 c. à soupe de fécule de maïs
  • 80 ml de lait végétal
  • 1/2 oignons
  • 1 gousse d'ail
  • 40 g de farine de pois chiche
  • 1 c. à café de coriandre en poudre
  • 1 c. à café de cumin en poudre
  • sel, poivre
  • 2 c. à soupe de persil haché
  • Huile de friture

Préparation

1
Faire cuire le quinoa selon les instructions du paquet. Égoutter et verser dans un saladier.
2
Mélanger la fécule de maïs avec le lait pour délayer.
3
Dans le saladier, ajouter l'oignon émincé finement et la gousse d'ail hachée. Ajouter la farine de pois chiche, les épices et le mélange fécule de maïs/lait.
4
Saler, poivrer, ajouter le persil ciselé et bien mélanger avec les mains jusqu'à ce que la texture soit "collante".
5
Former des boulettes et les faire frire dans l'huile de friture bien chaude. Les falafels doivent être bien dorés.
6
Les égoutter sur du papier absorbant pour retirer l'excès d'huile et déguster !
VégétarienApéritif dînatoireFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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