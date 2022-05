Partagez ces falafels à la patate douce à l'heure de l'apéro, c'est incroyablement gourmand !

Le petit côté sucré de cette recette aura de quoi ravir vos papilles ! Les falafels à la patate douce vont devenir vos nouvelles boulettes préférées, on vous le garantit.

Les falafels sont traditionnellement des boulettes de pois chiches bien épicées mais on peut très bien les revisiter pour varier les plaisirs. Et on parie que vous allez craquer pour cette version à la patate douce ! On l'accompagne d'une sauce au tahini pour encore plus de gourmandise à partager (ou pas) à l'heure de l'apéro. Si vos papilles réclament une recette très cheesy, on vous recommande nos croquettes de patates douces au cheddar, c'est une tuerie ! Mais on pense aussi aux gourmands healthy avec des patates douces rôties au four, simples et rapides à réaliser.