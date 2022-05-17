Partagez ces falafels à la patate douce à l'heure de l'apéro, c'est incroyablement gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Falafels à la patate douce

Le petit côté sucré de cette recette aura de quoi ravir vos papilles ! Les falafels à la patate douce vont devenir vos nouvelles boulettes préférées, on vous le garantit.

Les falafels sont traditionnellement des boulettes de pois chiches bien épicées mais on peut très bien les revisiter pour varier les plaisirs. Et on parie que vous allez craquer pour cette version à la patate douce ! On l'accompagne d'une sauce au tahini pour encore plus de gourmandise à partager (ou pas) à l'heure de l'apéro. Si vos papilles réclament une recette très cheesy, on vous recommande nos croquettes de patates douces au cheddar, c'est une tuerie ! Mais on pense aussi aux gourmands healthy avec des patates douces rôties au four, simples et rapides à réaliser.

Recette Falafels à la patate douce

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour les falafels :
  • 2 gousses d'ail
  • 1 oignon rouge
  • 260 g de patate douce
  • 260 g de pois chiches cuits et égouttés
  • 1/2 citrons
  • 1/2 bouquet de persil plat
  • 1 c. à café de cumin en poudre
  • sel, poivre
  • chapelure
  • Pour la sauce :
  • 1/2 gousses d'ail
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 c. à soupe de tahini (crème de sésame)
  • 2 c. à soupe de eau
  • 1/2 citrons

Préparation

1
Peler, dégermer et émincer les gousses d'ail. Peler et émincer grossièrement l'oignon rouge. Mettre le tout dans le bol du mixeur.
2
Peler et râper la patate douce puis la mettre dans le mixeur avec les pois chiches égouttés, le jus du demi-citron, le persil lavé et haché grossièrement, le cumin, le sel et le poivre (à convenance).
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Former des boulettes à la main de la taille d'une noix environ et les rouler rapidement dans la chapelure.
4
Déposer les falafels sur une plaque recouverte de papier cuisson puis enfourner 30 minutes à 180°C.
5
Pendant ce temps, réaliser la sauce : peler et hacher l'ail, ajouter l'huile d'olive, le tahini et l'eau et bien mélanger. Verser enfin le jus du demi-citron et mélanger de nouveau pour que la sauce soit onctueuse.
6
Servir les falafels à la patate douce encore tièdes avec la sauce au tahini !
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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