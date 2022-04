Direction le Liban avec ces falafels, c'est trop bon et c'est très simple à refaire à la maison !

À partager à l'apéritif ou en entrée, les falafels auront toujours du succès ! Et quand ils sont préparés à la maison, on se régale d'autant plus vous verrez, ce n'est pas du tout compliqué comme recette.

Spécialité libanaise, le falafel est tout simplement une boulette à base de pois chiche assaisonnée. Pas besoin d'être un chef pour réaliser cette recette, c'est hyper simple ! Vous n'avez qu'à mixer tous les ingrédients ensemble, à former des boulettes et à les faire cuire. Et voilà, c'est aussi simple que ça ! On peut les dévorer à l'apéritif avec une sauce au yaourt et au citron ou bien dans un sandwich oriental trop gourmand. Une recette qui conviendra parfaitement aux végétariens et qui est pleine de protéines grâce aux pois chiches. On adore !