Direction le Liban avec ces falafels, c'est trop bon et c'est très simple à refaire à la maison !

À partager à l'apéritif ou en entrée, les falafels auront toujours du succès ! Et quand ils sont préparés à la maison, on se régale d'autant plus vous verrez, ce n'est pas du tout compliqué comme recette.
Spécialité libanaise, le falafel est tout simplement une boulette à base de pois chiche assaisonnée. Pas besoin d'être un chef pour réaliser cette recette, c'est hyper simple ! Vous n'avez qu'à mixer tous les ingrédients ensemble, à former des boulettes et à les faire cuire. Et voilà, c'est aussi simple que ça ! On peut les dévorer à l'apéritif avec une sauce au yaourt et au citron ou bien dans un sandwich oriental trop gourmand. Une recette qui conviendra parfaitement aux végétariens et qui est pleine de protéines grâce aux pois chiches. On adore !
Recette Falafels libanais
Ingrédients
- 400 g de pois chiches égouttés
- 1 oeuf
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 1/2 botte de persil plat
- 1 c. à café de cumin moulu
- sel, poivre
- Huile de friture
Préparation
1
Mettre les pois chiches, l'oeuf, l'oignon émincé, les gousses d'ails hachées et le persil ciselé dans un mixeur.
2
Assaisonner de cumin, de sel et de poivre puis mixer jusqu'à l'obtention d'une préparation bien homogène.
3
Former des boulettes avec les mains (si la texture colle trop, ajouter un peu de farine).
4
Faire chauffer de l'huile de friture dans une poêle et faire cuire les falafels quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
5
Les déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excédent de gras et déguster !