Les petits feuilletés au chèvre, l'idée facile et rapide pour un apéritif gourmand de dernière minute !

Par Célia Papaïx ·

Feuilletés au chèvre

Vous avez organisé un apéro à l'improviste ? Réalisez des feuilletés au chèvre en un rien de temps pour régaler les papilles de vos convives !

Les feuilletés à l'heure de l'apéro, c'est toujours une bonne idée ! On peut les décliner à l'infini et ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps à préparer. Aujourd'hui, on vous propose une recette gourmande et pas chère : des feuilletés au chèvre. Un peu de miel, quelques herbes aromatiques et le tour est joué ! Votre apéritif de dernière minute est sauvé avec cette préparation simple et efficace. Pour faire croustiller les papilles de vos invités, osez les palets de fromage de chèvre panés ! Irrésistibles…

Recette Feuilletés au chèvre

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte feuilletée
  • 1 bûche de chèvre
  • Herbes de Provence
  • miel
  • 1 jaune d'oeuf

Préparation

1
Découper la bûche de chèvre en rondelles. Détailler des ronds légèrement plus grands que les rondelles de chèvre dans la pâte feuilletée.
2
Déposer une rondelle de chèvre sur un morceau de pâte feuilletée. Saupoudrer d'herbes de Provence et arroser avec un peu de miel.
3
Refermer avec un autre disque de pâte feuilletée et bien souder les bords. Badigeonner avec le jaune d'oeuf dilué dans un peu d'eau.
4
Enfourner 15 à 20 minutes à 210°C.
5
Déguster les feuilletés de chèvre encore un peu tièdes !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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