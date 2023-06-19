Les petits feuilletés au chèvre, l'idée facile et rapide pour un apéritif gourmand de dernière minute !

Vous avez organisé un apéro à l'improviste ? Réalisez des feuilletés au chèvre en un rien de temps pour régaler les papilles de vos convives !
Les feuilletés à l'heure de l'apéro, c'est toujours une bonne idée ! On peut les décliner à l'infini et ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps à préparer. Aujourd'hui, on vous propose une recette gourmande et pas chère : des feuilletés au chèvre. Un peu de miel, quelques herbes aromatiques et le tour est joué ! Votre apéritif de dernière minute est sauvé avec cette préparation simple et efficace. Pour faire croustiller les papilles de vos invités, osez les palets de fromage de chèvre panés ! Irrésistibles…
Recette Feuilletés au chèvre
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée
- 1 bûche de chèvre
- Herbes de Provence
- miel
- 1 jaune d'oeuf
Préparation
1
Découper la bûche de chèvre en rondelles. Détailler des ronds légèrement plus grands que les rondelles de chèvre dans la pâte feuilletée.
2
Déposer une rondelle de chèvre sur un morceau de pâte feuilletée. Saupoudrer d'herbes de Provence et arroser avec un peu de miel.
3
Refermer avec un autre disque de pâte feuilletée et bien souder les bords. Badigeonner avec le jaune d'oeuf dilué dans un peu d'eau.
4
Enfourner 15 à 20 minutes à 210°C.
5
Déguster les feuilletés de chèvre encore un peu tièdes !