Vive les feuilletés au jambon et au fromage parfaits pour l'apéritif ! Une recette économique prête en 20 minutes

Croustillez pour les feuilletés au jambon et au fromage ! Cette gourmandise salée est idéale pour un apéro pas cher de dernière minute.
Vous avez des invités qui débarquent à la dernière minute et vous n'avez rien à manger pour l'apéritif ? Pas de panique ! On vous recommande cette recette de feuilletés au jambon et au fromage. C'est super facile et rapide à préparer et tout le monde va se régaler ! Les feuilletés sont toujours une bonne idée pour l'apéro et on peut les décliner à l'infini. En plus, ça ne coûte quasiment rien à faire. Si vous aimez ces petits feuilletés au jambon et au fromage, voici une version XXL avec des pommes fondantes !
Recette Feuilletés pas chers au jambon et au fromage
Ingrédients
- 2 pâtes feuilletées
- 3 c. à soupe de fromage à tartiner
- 4 tranches de jambon
- 100 g de fromage râpé
- sel, poivre
- 1 jaune d'oeuf
Préparation
1
Dérouler une pâte feuilletée et étaler le fromage à tartiner sur toute la surface.
2
Déposer les tranches de jambon et saupoudrer de fromage râpé. Saler, poivrer et recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée.
3
Bien souder les bords avec une fourchette et badigeonner d'oeuf battu délayé dans un peu d'eau.
4
Découper des petits carrés et les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C.
5
Les feuilletés sont prêts quand ils sont bien dorés. Servir aussitôt !