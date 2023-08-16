Vive les feuilletés au jambon et au fromage parfaits pour l'apéritif ! Une recette économique prête en 20 minutes

Par Célia Papaïx ·

Feuilletés pas chers au jambon et au fromage

Croustillez pour les feuilletés au jambon et au fromage ! Cette gourmandise salée est idéale pour un apéro pas cher de dernière minute.

Vous avez des invités qui débarquent à la dernière minute et vous n'avez rien à manger pour l'apéritif ? Pas de panique ! On vous recommande cette recette de feuilletés au jambon et au fromage. C'est super facile et rapide à préparer et tout le monde va se régaler ! Les feuilletés sont toujours une bonne idée pour l'apéro et on peut les décliner à l'infini. En plus, ça ne coûte quasiment rien à faire. Si vous aimez ces petits feuilletés au jambon et au fromage, voici une version XXL avec des pommes fondantes !

Recette Feuilletés pas chers au jambon et au fromage

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 pâtes feuilletées
  • 3 c. à soupe de fromage à tartiner
  • 4 tranches de jambon
  • 100 g de fromage râpé
  • sel, poivre
  • 1 jaune d'oeuf

Préparation

1
Dérouler une pâte feuilletée et étaler le fromage à tartiner sur toute la surface.
2
Déposer les tranches de jambon et saupoudrer de fromage râpé. Saler, poivrer et recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée.
3
Bien souder les bords avec une fourchette et badigeonner d'oeuf battu délayé dans un peu d'eau.
4
Découper des petits carrés et les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C.
5
Les feuilletés sont prêts quand ils sont bien dorés. Servir aussitôt !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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