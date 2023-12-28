Recette pas chère et express du jour : des cookies salés au thon, une idée à croquer de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Cookies salés au thon pas chers

Craquez pour les cookies salés au thon ! Cette recette apéritive économique, facile et rapide à réaliser fera fondre les papilles de vos convives. On y va !

Remplacez les biscuits apéros par ces cookies salés au thon ! Croquants et fondants, on ne pourra pas y résister… Et pour les cuisiner, pas besoin de passer des heures derrière les fourneaux ni de se ruiner ! Cette recette pourra également se servir en entrée avec de la salade si vous le souhaitez. Essayez une variante au chorizo et aux tomates séchées pour plus de saveurs ! Et pour un apéro tout en fraîcheur, on fond pour les rouleaux de concombre aux rillettes de thon. Une préparation économique et gourmande !

Recette Cookies salés au thon pas chers

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de thon au naturel égoutté
  • 1 oeuf
  • 3 c. à soupe de fromage frais
  • sel, poivre
  • fromage râpé
  • 1 pincée de piment

Préparation

1
Émietter le thon et le mélanger avec l'oeuf, le fromage frais, le sel, le poivre, le fromage râpé et le piment.
2
Déposer des boules sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfourner à 180°C pendant 20 minutes.
3
Déguster les cookies salés au thon à l'apéritif ou en entrée avec une salade.
CookiesPoissonFacileRapidePas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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