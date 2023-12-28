Recette pas chère et express du jour : des cookies salés au thon, une idée à croquer de toute urgence !

Craquez pour les cookies salés au thon ! Cette recette apéritive économique, facile et rapide à réaliser fera fondre les papilles de vos convives. On y va !
Remplacez les biscuits apéros par ces cookies salés au thon ! Croquants et fondants, on ne pourra pas y résister… Et pour les cuisiner, pas besoin de passer des heures derrière les fourneaux ni de se ruiner ! Cette recette pourra également se servir en entrée avec de la salade si vous le souhaitez. Essayez une variante au chorizo et aux tomates séchées pour plus de saveurs ! Et pour un apéro tout en fraîcheur, on fond pour les rouleaux de concombre aux rillettes de thon. Une préparation économique et gourmande !
Recette Cookies salés au thon pas chers
Ingrédients
- 150 g de thon au naturel égoutté
- 1 oeuf
- 3 c. à soupe de fromage frais
- sel, poivre
- fromage râpé
- 1 pincée de piment
Préparation
1
Émietter le thon et le mélanger avec l'oeuf, le fromage frais, le sel, le poivre, le fromage râpé et le piment.
2
Déposer des boules sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfourner à 180°C pendant 20 minutes.
3
Déguster les cookies salés au thon à l'apéritif ou en entrée avec une salade.