Cette recette gourmande de beignets prête en 5 minutes nécessite seulement 3 ingrédients !

Par Célia Papaïx ·

Beignets pas chers 3 ingrédients

Vous ne rêvez pas ! Pour cuisiner ces petits beignets gourmands, vous n'aurez besoin que de trois ingrédients et de 5 minutes en cuisine. Comment ne pas craquer ?

Envie d'un goûter gourmand rapidement et sans vous ruiner ? On a trouvé la recette parfaite : des beignets prêts avec seulement 3 ingrédients. Ce n'est pas une blague, cette recette économique va devenir votre recette coup de cœur… Vous pourrez toujours rendre vos beignets encore plus gourmands en les fourrant à la pâte à tartiner ou à la confiture si vous le souhaitez. Pour un goûter plus healthy, on vous propose une recette de beignets sans friture, ils sont tout aussi délicieux.

Recette Beignets pas chers 3 ingrédients

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de yaourt nature (ou à la vanille)
  • 200 g de farine
  • 1 c. à café de levure chimique
  • Huile de friture
  • Sucre en poudre

Préparation

1
Mélanger le yaourt avec la farine et la levure jusqu'à l'obtention d'une pâte assez "collante".
2
Mettre dans une poche à douille et faire chauffer de l'huile de friture dans une poêle (ou casserole).
3
Faire frire les beignets quelques minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
4
Déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excès de gras. Rouler ensuite dans du sucre (facultatif) et déguster.
FacileRapidePas chèresGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Recettes de beignets
Recettes de beignets
Beignets de pizza
Beignets de pizza
Mini beignets
Mini beignets
Beignets aux pommes
Beignets aux pommes
Beignets de tomates
Beignets de tomates
Beignets au sucre
Beignets au sucre
Cannellonis pas chers au thon et à la tomate
Cannellonis pas chers au thon et à la tomate
Accras de thon faciles et pas chers
Accras de thon faciles et pas chers
Cookies salés au thon pas chers
Cookies salés au thon pas chers
Feuilletés pas chers au jambon et au fromage
Feuilletés pas chers au jambon et au fromage