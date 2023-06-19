Cette recette gourmande de beignets prête en 5 minutes nécessite seulement 3 ingrédients !

Vous ne rêvez pas ! Pour cuisiner ces petits beignets gourmands, vous n'aurez besoin que de trois ingrédients et de 5 minutes en cuisine. Comment ne pas craquer ?
Envie d'un goûter gourmand rapidement et sans vous ruiner ? On a trouvé la recette parfaite : des beignets prêts avec seulement 3 ingrédients. Ce n'est pas une blague, cette recette économique va devenir votre recette coup de cœur… Vous pourrez toujours rendre vos beignets encore plus gourmands en les fourrant à la pâte à tartiner ou à la confiture si vous le souhaitez. Pour un goûter plus healthy, on vous propose une recette de beignets sans friture, ils sont tout aussi délicieux.
Recette Beignets pas chers 3 ingrédients
Ingrédients
- 250 g de yaourt nature (ou à la vanille)
- 200 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- Huile de friture
- Sucre en poudre
Préparation
1
Mélanger le yaourt avec la farine et la levure jusqu'à l'obtention d'une pâte assez "collante".
2
Mettre dans une poche à douille et faire chauffer de l'huile de friture dans une poêle (ou casserole).
3
Faire frire les beignets quelques minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
4
Déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excès de gras. Rouler ensuite dans du sucre (facultatif) et déguster.