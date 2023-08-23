Fondez pour les saveurs de ces figues farcies au chèvre et au miel, une recette facile et rapide à reproduire

C'est la gourmandise assurée avec cette recette de figues farcies au chèvre et au miel ! Les parfums sucrés salés de cette entrée vont vous envoûter.
Les figues sont de retour ! Pour profiter de leur chair délicate et parfumée, voici une recette à servir en entrée à vos invités : des figues farcies au chèvre et au miel ! On ajoute quelques noix pour le côté croquant de la recette et du romarin pour ensoleiller vos papilles, c'est un vrai délice. Ce fruit se marie avec le chèvre, vous pourrez également le constater avec cette recette de tarte gourmande. Prolongez le plaisir avec une belle focaccia aux figues et au chèvre !
Recette Figues farcies au chèvre et au miel
Ingrédients
- 8 figues fraiches
- 1 petite bûche de chèvre
- miel
- huile d'olive
- sel, poivre
- quelques brins de romarin
- 1 poignée de cerneaux de noix
Préparation
1
Laver les figues et tailler la chair délicatement en forme de croix pour les "ouvrir". Déposer dans un plat à gratin.
2
Détailler la bûche de chèvre en fines rondelles et farcir les figues avec. Arroser de miel et d'huile d'olive.
3
Saler, poivrer et saupoudrer avec un peu de romarin. Ajouter quelques cerneaux de noix concassées et enfourner à 180°C pendant une dizaine de minutes (juste pour que le fromage fonde).