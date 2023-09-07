Ces petites tartes fines aux figues et au miel sont délicieusement gourmandes !

Un dessert idéal pour profiter de la saison des figues. Très facile et rapide à réaliser, c'est une douceur irrésistible !
Amoureux des figues, rendez-les encore plus gourmandes avec cette recette ensoleillée et facile à faire ! Ces petites tartes fines aux figues et au miel feront chavirer vos papilles pour le dessert ou le goûter. N'hésitez pas à ajouter une boule de glace à la figue pour une bouchée rafraîchissante et délicieuse. S'il vous reste des figues et que vous ne savez pas comment les cuisiner, découvrez une recette de figue farcie au chèvre à servir en entrée à vos convives. Le mariage entre le fruit et le fromage est une pure merveille !
Recette Tarte fine aux figues et au miel
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée rectangulaire
- 16 figues fraiches
- 4 c. à café de cassonade
- miel
- 1 poignée de noisettes
Préparation
1
Dérouler la pâte feuilletée et la découper en 4 rectangles. Les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
2
Laver les figues et les tailler en lamelles assez fines. Déposer les figues sur les morceaux de pâte feuilletée.
3
Replier légèrement les bords puis saupoudrer de cassonade et arroser d'un léger filet de miel.
4
Parsemer de noisettes concassées et enfourner 20 à 25 minutes à 210°C.