Ces petites tartes fines aux figues et au miel sont délicieusement gourmandes !

Par Célia Papaïx ·

Tarte fine aux figues et au miel

Un dessert idéal pour profiter de la saison des figues. Très facile et rapide à réaliser, c'est une douceur irrésistible !

Amoureux des figues, rendez-les encore plus gourmandes avec cette recette ensoleillée et facile à faire ! Ces petites tartes fines aux figues et au miel feront chavirer vos papilles pour le dessert ou le goûter. N'hésitez pas à ajouter une boule de glace à la figue pour une bouchée rafraîchissante et délicieuse. S'il vous reste des figues et que vous ne savez pas comment les cuisiner, découvrez une recette de figue farcie au chèvre à servir en entrée à vos convives. Le mariage entre le fruit et le fromage est une pure merveille !

Recette Tarte fine aux figues et au miel

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte feuilletée rectangulaire
  • 16 figues fraiches
  • 4 c. à café de cassonade
  • miel
  • 1 poignée de noisettes

Préparation

1
Dérouler la pâte feuilletée et la découper en 4 rectangles. Les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
2
Laver les figues et les tailler en lamelles assez fines. Déposer les figues sur les morceaux de pâte feuilletée.
3
Replier légèrement les bords puis saupoudrer de cassonade et arroser d'un léger filet de miel.
4
Parsemer de noisettes concassées et enfourner 20 à 25 minutes à 210°C.
5
Servir tiède ou froid.
TarteFruitsétéFacileRapideGouter
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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