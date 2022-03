Les poires farcies au chèvre, aux noix et rôties au miel, la recette gourmande à tester rapidement

À la recherche d'une entrée ou d'un plat facile et rapide à faire ? Découvrez les poires farcies au chèvre et aux noix, c'est vraiment trop gourmand !

Si vous êtes amateurs de plats sucrés salés, cette recette est faite pour vous ! Ces poires fondantes au miel et farcies au chèvre et aux noix sont tout simplement incroyables. On peut les déguster avec une salade ou bien en accompagnement d'une pièce de viande, elles feront toujours leur effet. Ce fruit se marie très bien à des recettes salées comme dans un crumble au poulet ou bien pour l'apéritif en crostini au fromage de chèvre. Pour plus d'originalité et de gourmandise, fondez pour le risotto aux poires, gorgonzola et noix !