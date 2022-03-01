Les poires farcies au chèvre, aux noix et rôties au miel, la recette gourmande à tester rapidement

Par Célia Papaïx ·

Poires farcies au chèvre noix et miel

À la recherche d'une entrée ou d'un plat facile et rapide à faire ? Découvrez les poires farcies au chèvre et aux noix, c'est vraiment trop gourmand !

Si vous êtes amateurs de plats sucrés salés, cette recette est faite pour vous ! Ces poires fondantes au miel et farcies au chèvre et aux noix sont tout simplement incroyables. On peut les déguster avec une salade ou bien en accompagnement d'une pièce de viande, elles feront toujours leur effet. Ce fruit se marie très bien à des recettes salées comme dans un crumble au poulet ou bien pour l'apéritif en crostini au fromage de chèvre. Pour plus d'originalité et de gourmandise, fondez pour le risotto aux poires, gorgonzola et noix !

Recette Poires farcies au chèvre noix et miel

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 poires
  • beurre
  • 2 c. à café de miel
  • 4 c. à soupe de chèvre frais
  • 2 c. à soupe de noix concassées
  • sel, poivre
  • quelques brins de thym

Préparation

1
Bien laver les poires et les couper en deux dans le sens de la longueur. Couper une petite tranche sous les demi-poires pour qu'elles tiennent à plat. Retirer les trognons et les évider légèrement.
2
Dans une poêle, faire fondre du beurre avec le miel. Faire revenir les demi-poires en les arrosant régulièrement pour qu'elles soient bien fondantes et parfumées.
3
Pendant ce temps, mélanger le chèvre frais avec les noix concassées. Saler et poivrer cette préparation et ajouter un peu de thym.
4
Disposer les poires dans un plat allant au four. Les garnir de la préparation au chèvre et aux noix puis enfourner 5 minutes à 200°C.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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