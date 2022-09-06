Voici la recette très gourmande de la focaccia aux figues et au chèvre, c'est irrésistible !

Une recette pleine de saveurs pour prolonger l'été ! Et on vous rassure : la focaccia aux figues et au chèvre se prépare très facilement.
Profitez de la fin de la saison des figues pour réaliser une recette qui sent bon l'été et le soleil : la focaccia aux figues et au chèvre ! Ce mélange sucré salé va ravir toutes les papilles autour de la table. À servir à l'apéritif ou bien en entrée avec une belle salade, vous allez forcément vous régaler. Pour plus de gourmandise de saveurs, osez la focaccia au citron et au romarin ou encore cette recette aux tomates cerises et à la mozzarella. On adore vraiment les focaccias, pas vous ?
Recette Focaccia aux figues et au chèvre
Ingrédients
- 20 g de levure de boulanger fraîche
- 250 ml de eau tiède
- 500 g de farine
- 1 c. à café de sel
- 100 ml de huile d'olive
- 2 crottins de chèvre
- 4 figues fraiches
- romarin
Préparation
1
Dissoudre la levure de boulanger dans l'eau tiède.
2
Mélanger la farine et le sel puis ajouter la levure avec son eau. Verser l'huile et pétrir à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène.
3
Couvrir et laisser pousser 1 heure à température ambiante. La pâte doit doubler de volume.
4
Étaler la pâte dans un moule huilé et arroser d'un peu d'huile sur le dessus. Laisser pousser encore 30 minutes. Appuyer du bout des doigts pour former des alvéoles, huiler une dernière fois avant de laisser encore reposer 30 minutes.
5
Émietter les crottins de chèvre par-dessus en déposer les figues bien lavées et coupées en morceaux en les enfonçant légèrement. Saupoudrer de romarin.
6
Enfourner 20 minutes à 180°C.
L'astuce du chef
Ajouter de la pancetta ou du jambon cru pour une version encore plus gourmande !