Recette de tarte aux figues et miel : le dessert gourmand pour préparer l'automne en douceur

Par Célia Papaïx
·Publié le 01/09/2025 à 10:00
Les figues fraîches de septembre sont à l'honneur dans cette délicieuse tarte aux figues et miel parfaite pour célébrer l'arrivée de l'automne ! Une recette facile et rapide qui vous permettra de créer un dessert de saison en seulement 30 minutes. Avec sa pâte croustillante et sa garniture fondante aux figues caramélisées au miel, cette tarte deviendra rapidement votre dessert de saison préféré pour impressionner avec vos invités. Et avec une boule de glace vanille, c'est délicieux !