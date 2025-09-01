Recette de tarte aux figues et miel : le dessert gourmand pour préparer l'automne en douceur

Tarte aux figues et miel

Les figues fraîches de septembre sont à l'honneur dans cette délicieuse tarte aux figues et miel parfaite pour célébrer l'arrivée de l'automne ! Une recette facile et rapide qui vous permettra de créer un dessert de saison en seulement 30 minutes. Avec sa pâte croustillante et sa garniture fondante aux figues caramélisées au miel, cette tarte deviendra rapidement votre dessert de saison préféré pour impressionner avec vos invités. Et avec une boule de glace vanille, c'est délicieux !

Recette Tarte aux figues et miel

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte brisée
  • 8 figues fraiches
  • 3 c. à soupe de miel
  • 100 g de mascarpone
  • 2 oeufs
  • 50 ml de crème fraîche
  • 50 g de amandes effilées
  • 1 c. à café de extrait de vanille

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Étaler la pâte brisée dans une moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette.
3
Laver et couper les figues en quartiers.
4
Dans un bol, mélanger le mascarpone, les oeufs, la crème fraîche, 2 cuillères à soupe de miel et l'extrait de vanille.
5
Verser sur la pâte puis disposer harmonieusement les quartiers de figues. Parsemer d'amandes effilées et arroser avec le reste de miel.
6
Enfourner 25 minutes pour que la tarte soit bien dorée. Laisser tiédir avant de démouler !
