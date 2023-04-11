Le flan au praliné sans pâte, un dessert fondant parfait pour les envies urgentes de chocolat !

Ce flan au praliné sans pâte est tout simplement merveilleux ! Vos papilles vont fondre de plaisir…
On ne va pas en faire tout un flan ! Cette recette au praliné et sans pâte est vraiment très simple à réaliser et c'est tellement gourmand… Vos papilles vont succomber à la douceur et à l'onctuosité de ce flan sans pâte au praliné. Les fans de chocolat vont tout de suite adopter ce dessert, on vous le garantit ! Pour plus d'exotisme à l'heure du dessert, on vous conseille le flan antillais à la noix de coco. Il sent bon le paradis et la gourmandise !
Recette Flan au praliné sans pâte
Ingrédients
- 500 g de lait
- 125 g de crème liquide entière
- 4 jaunes d'oeufs
- 60 g de sucre
- 50 g de fécule de maïs
- 70 g de chocolat au lait
- 25 g de chocolat noir dessert
- 170 g de chocolat praliné (Pralinoise)
- 1 poignée de pralin
Préparation
1
Faire bouillir le lait et la crème dans une casserole. Attention à ne pas les faire brûler !
2
Battre les jaunes d'oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporer la fécule de maïs et bien mélanger.
3
Verser le mélange lait/crème bien chaud sur la préparation précédente en mélangeant rapidement pour ne pas cuire les jaunes.
4
Remettre la préparation sur le feu jusqu'à ébullition (environ 30 secondes) en remuant sans cesse. La crème doit être "prise".
5
Hors du feu, ajouter le chocolat au lait, le chocolat noir et le chocolat praliné concassés ainsi que le pralin jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Verser dans un plat et filmer au contact. Laisser refroidir complètement.
6
Une fois la crème bien froide, la fouetter pour la détendre et verser dans des cercles de 7 cm posés sur une plaque de cuisson et beurrés et farinés (ou recouverts de papier cuisson).
7
Enfourner 30 minutes à 180°C. Laisser refroidir et déguster !
L'astuce du chef
Ajouter quelques fraises pour une touche fruitée et gourmande à la dégustation !