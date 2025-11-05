Flan à la vanille sans pâte : le dessert fondant et hyper rapide à préparer

Par Célia Papaïx ·

Flan vanille express sans pâte

Ce flan vanille express sans pâte est la définition même du dessert rapide et réconfortant ! Avec sa texture ultra-fondante et son goût de vanille intense, il se prépare en un clin d'œil avec seulement quelques ingrédients du placard. Une recette simple et gourmande, idéale pour régaler toute la famille sans passer des heures en cuisine. Si vous préférez la recette classique du flan pâtissier avec sa pâte feuilletée croustillante, découvrez tous nos secrets de préparation pour ne plus le rater. Et pour plus d'originalité, essayez le flan sans... œuf ! Oui, c'est possible et c'est délicieux.

Recette Flan vanille express sans pâte

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 oeufs
  • 1 l de lait
  • 100 g de sucre
  • 1 gousse de vanille
  • 1 c. à soupe de fécule de maïs

Préparation

1
Faire chauffer le lait avec la gousse de vanille grattée sans le faire bouillir.
2
Mélanger les oeufs, le sucre et la fécule de maïs.
3
Verser le lait chaud en fouettant vigoureusement pour ne pas faire cuire les oeufs.
4
Verser dans un grand moule ou dans des ramequins individuels puis déposer sur le lèche-frite rempli d'eau pour une cuisson au bain-marie.
5
Enfourner 40 minutes à 180°C. Laisser complètement refroidir avant de déguster.
- La suite après cette vidéo -
Classiques Dessert facile Facile
Plus de recettes
Pâte à tartiner maison express
Pâte à tartiner maison express
Pizza maison express à la pâte aux pommes de terre, au fromage et au bacon
Pizza maison express à la pâte aux pommes de terre, au fromage et au bacon
Pâte à pizza sans gluten
Pâte à pizza sans gluten
Quiche sans pâte aux asperges blanches
Quiche sans pâte aux asperges blanches
15 recettes de quiches sans pâte irrésistibles
15 recettes de quiches sans pâte irrésistibles
Comment réaliser une pâte à crêpe sans beurre ?
Comment réaliser une pâte à crêpe sans beurre ?
Flan vanille express sans pâte
Flan vanille express sans pâte
Flan au praliné sans pâte
Flan au praliné sans pâte
Flan à la vanille
Flan à la vanille
Pizza maison (pâte express)
Pizza maison (pâte express)