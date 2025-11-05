Flan à la vanille sans pâte : le dessert fondant et hyper rapide à préparer

Ce flan vanille express sans pâte est la définition même du dessert rapide et réconfortant ! Avec sa texture ultra-fondante et son goût de vanille intense, il se prépare en un clin d'œil avec seulement quelques ingrédients du placard. Une recette simple et gourmande, idéale pour régaler toute la famille sans passer des heures en cuisine. Si vous préférez la recette classique du flan pâtissier avec sa pâte feuilletée croustillante, découvrez tous nos secrets de préparation pour ne plus le rater. Et pour plus d'originalité, essayez le flan sans... œuf ! Oui, c'est possible et c'est délicieux.
Recette Flan vanille express sans pâte
Ingrédients
- 4 oeufs
- 1 l de lait
- 100 g de sucre
- 1 gousse de vanille
- 1 c. à soupe de fécule de maïs
Préparation
1
Faire chauffer le lait avec la gousse de vanille grattée sans le faire bouillir.
2
Mélanger les oeufs, le sucre et la fécule de maïs.
3
Verser le lait chaud en fouettant vigoureusement pour ne pas faire cuire les oeufs.
4
Verser dans un grand moule ou dans des ramequins individuels puis déposer sur le lèche-frite rempli d'eau pour une cuisson au bain-marie.
5
Enfourner 40 minutes à 180°C. Laisser complètement refroidir avant de déguster.