Voici la meilleure recette pour un gâteau à la vanille moelleux, facile à faire et très gourmand !

Pour le goûter, le petit-déjeuner ou à la fin du repas avec le café, ce gâteau à la vanille est un vrai bonheur. Facile et rapide à préparer, vous aurez envie de le dévorer !
Pas besoin de se lancer dans la réalisation dans un dessert hyper compliqué pour se régaler, la preuve avec cette recette de gâteau à la vanille ! C'est une douceur prête en un rien de temps et tout le monde saura le refaire à la maison tellement c'est simple. On peut le déguster seul ou bien avec un peu de pâte à tartiner, du caramel, de la glace… Bref, on se fait plaisir ! C'est vraiment notre petit péché mignon pour le goûter… Et vous, allez-vous succomber à sa douceur et son moelleux ?
Recette Gâteau à la vanille
Ingrédients
- 3 oeufs
- 70 g de sucre
- 2 sachets de sucre vanillé
- 190 g de yaourt nature
- 2 c. à café de extrait de vanille
- 80 g de beurre fondu
- 140 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
Préparation
1
Battre les oeufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux.
2
Ajouter le yaourt, l'extrait de vanille et le beurre fondu et mélanger vivement.
3
Incorporer enfin la farine et la levure tamisée, bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.
4
Verser dans un moule en silicone ou un moule classique chemisé de papier cuisson et enfourner à 190°C pendant 25 à 30 minutes.
5
Planter la pointe d'un couteau pour vérifier la cuisson, elle doit ressortir sèche.
6
Laisser refroidir avant de déguster.