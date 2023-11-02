Voici la meilleure recette pour un gâteau à la vanille moelleux, facile à faire et très gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau à la vanille

Pour le goûter, le petit-déjeuner ou à la fin du repas avec le café, ce gâteau à la vanille est un vrai bonheur. Facile et rapide à préparer, vous aurez envie de le dévorer !

Pas besoin de se lancer dans la réalisation dans un dessert hyper compliqué pour se régaler, la preuve avec cette recette de gâteau à la vanille ! C'est une douceur prête en un rien de temps et tout le monde saura le refaire à la maison tellement c'est simple. On peut le déguster seul ou bien avec un peu de pâte à tartiner, du caramel, de la glace… Bref, on se fait plaisir ! C'est vraiment notre petit péché mignon pour le goûter… Et vous, allez-vous succomber à sa douceur et son moelleux ?

Recette Gâteau à la vanille

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 70 g de sucre
  • 2 sachets de sucre vanillé
  • 190 g de yaourt nature
  • 2 c. à café de extrait de vanille
  • 80 g de beurre fondu
  • 140 g de farine
  • 1 sachet de levure chimique

Préparation

1
Battre les oeufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux.
2
Ajouter le yaourt, l'extrait de vanille et le beurre fondu et mélanger vivement.
3
Incorporer enfin la farine et la levure tamisée, bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.
4
Verser dans un moule en silicone ou un moule classique chemisé de papier cuisson et enfourner à 190°C pendant 25 à 30 minutes.
5
Planter la pointe d'un couteau pour vérifier la cuisson, elle doit ressortir sèche.
6
Laisser refroidir avant de déguster.
GâteauFacileRapidePas chèresGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Vanille ou chocolat ? Pourquoi choisir avec ce gâteau au yaourt marbré, le plus simple et le plus efficace du monde !
Vanille ou chocolat ? Pourquoi choisir avec ce gâteau au yaourt marbré, le plus simple et le plus efficace du monde !
Feuilletés à la fraise et à la vanille
Feuilletés à la fraise et à la vanille
Tropézienne vanille et framboises
Tropézienne vanille et framboises
Sangria à la pêche et à la vanille
Sangria à la pêche et à la vanille
Cupcakes à la vanille et framboises
Cupcakes à la vanille et framboises
Charlotte aux pommes et à la vanille
Charlotte aux pommes et à la vanille
Gâteau invisible aux poires et à la vanille
Gâteau invisible aux poires et à la vanille
Gâteau nuage à la vanille
Gâteau nuage à la vanille
Gâteau moelleux et facile à la vanille
Gâteau moelleux et facile à la vanille
Gâteau magique à la vanille
Gâteau magique à la vanille