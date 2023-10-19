Pas besoin d'en faire tout un flan... Cette recette de flan à la vanille est à tester de toute urgence !

Miam, on adore le flan à la vanille, pas vous ? Un dessert généreux et délicieux qui met toutes les papilles d'accord à la fin du repas !
Réaliser un flan, ce n'est pas bien compliqué. Voici une recette facile à reproduire à la maison, elle saura impressionner vos convives à l'heure du dessert on vous le garantit. Ce parfum subtil de vanille qui embaume nos papilles, on ne peut pas y résister… Vous pouvez aromatiser votre flan avec de la noix de coco, c'est un voyage sous les tropiques express ! Et parce que rien n'est impossible, on vous propose même un flan… sans œuf !
Recette Flan à la vanille
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée ou brisée
- 1 l de lait
- 1 gousse de vanille
- 200 g de sucre
- 5 oeufs
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 250 ml de crème liquide
- 100 g de maïzena
Préparation
1
Dérouler la pâte feuilletée (ou brisée) et la déposer dans un moule à bords hauts. Piquer avec une fourchette et réserver.
2
Ouvrir la gousse de vanille en deux et gratter les grains. Faire bouillir le lait dans une casserole avec la gousse grattée et la moitié du sucre.
3
Battre les oeufs avec les grains de vanille, l'autre moitié de sucre, l'extrait de vanille, la maïzena et la crème liquide.
4
Une fois cette préparation homogène et le lait bien chaud, verser une partie du lait et mélanger vivement (attention à retirer la gousse).
5
Reverser tout le mélange dans la casserole et, à feu doux, remuer avec un fouet jusqu'à ce que la préparation épaississe.
6
Verser sur la pâte et enfourner à 180°C pendant 50 minutes.
7
Laisser le flan à la vanille refroidir pendant 4 heures avant de le servir.