Pas besoin d'en faire tout un flan... Cette recette de flan à la vanille est à tester de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Flan à la vanille

Miam, on adore le flan à la vanille, pas vous ? Un dessert généreux et délicieux qui met toutes les papilles d'accord à la fin du repas !

Réaliser un flan, ce n'est pas bien compliqué. Voici une recette facile à reproduire à la maison, elle saura impressionner vos convives à l'heure du dessert on vous le garantit. Ce parfum subtil de vanille qui embaume nos papilles, on ne peut pas y résister… Vous pouvez aromatiser votre flan avec de la noix de coco, c'est un voyage sous les tropiques express ! Et parce que rien n'est impossible, on vous propose même un flan… sans œuf !

Recette Flan à la vanille

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte feuilletée ou brisée
  • 1 l de lait
  • 1 gousse de vanille
  • 200 g de sucre
  • 5 oeufs
  • 1 c. à café de extrait de vanille
  • 250 ml de crème liquide
  • 100 g de maïzena

Préparation

1
Dérouler la pâte feuilletée (ou brisée) et la déposer dans un moule à bords hauts. Piquer avec une fourchette et réserver.
2
Ouvrir la gousse de vanille en deux et gratter les grains. Faire bouillir le lait dans une casserole avec la gousse grattée et la moitié du sucre.
3
Battre les oeufs avec les grains de vanille, l'autre moitié de sucre, l'extrait de vanille, la maïzena et la crème liquide.
4
Une fois cette préparation homogène et le lait bien chaud, verser une partie du lait et mélanger vivement (attention à retirer la gousse).
5
Reverser tout le mélange dans la casserole et, à feu doux, remuer avec un fouet jusqu'à ce que la préparation épaississe.
6
Verser sur la pâte et enfourner à 180°C pendant 50 minutes.
7
Laisser le flan à la vanille refroidir pendant 4 heures avant de le servir.
PâtisserieClassiques
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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