Le gâteau moelleux aux raisins et aux noisettes, une gourmandise trop simple à refaire chez vous

Par Célia Papaïx ·

Gâteau aux raisins et aux noisettes

Pour le goûter, servez un magnifique gâteau aux raisins et aux noisettes ! C'est le gâteau idéal en cette saison.

Faites le plein de gourmandise à l'automne avec un gâteau aux raisins et aux noisettes, c'est croquant et moelleux, vos papilles vont adorer ! On n'a pas souvent l'habitue d'intégrer des raisins frais dans des desserts mais c'est super gourmand. Pour vous convaincre, on vous propose également de (re)découvrir le clafoutis aux raisins. Une recette sucrée parfaite pour terminer le repas. Vous aimez les noisettes ? Craquez pour le délicieux cake aux noisettes et au chocolat !

Recette Gâteau aux raisins et aux noisettes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de raisins sans pépin
  • 100 g de beurre mou
  • 100 g de sucre
  • 3 oeufs
  • 80 g de poudre de noisettes
  • 180 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 10 cl de lait
  • 1 grosse poignée de noisettes
  • 1 c. à soupe de sucre roux

Préparation

1
Laver les raisins et les sécher délicatement dans un linge propre.
2
Battre le beurre mou et le sucre avec un batteur électrique jusqu'à l'obtention d'une texture très crémeuse.
3
Incorporer les oeufs un par un en mélangeant entre chaque ajout. Ajouter la poudre de noisettes.
4
Verser la farine et la levure ainsi que le lait et bien remuer jusqu'à ce que la pâte soit lisse.
5
Dans un moule d'environ 20 cm de diamètre recouvert de papier cuisson, verser la moitié de la pâte. Ajouter la moitié des raisins bien séchés et recouvrir de pâte. Planter les derniers grains de raisins et parsemer de noisettes concassées.
6
Saupoudrer de sucre roux et enfourner à 160°C pendant 45 à 50 minutes. Planter la pointe d'un couteau pour vérifier la cuisson.
7
Sortir du four, démouler (en faisant attention à ne pas vous brûler) et laisser refroidir sur une grille.
GâteauGouterAutomneFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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